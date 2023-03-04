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03:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам перечислили поводы для дополнительных выходных на работе

Руководитель HR-службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская в беседе с агентством «Прайм» перечислила россиянам поводы для дополнительных выходных на работе.

Источник: Агентство «Москва»

По словам Краснянской, сотрудник вправе получить денежную компенсацию или дополнительный выходной день за переработку, выход на работу в праздники и выходные.

«Оплата за труд в выходные или нерабочие праздничные дни удваивается. Если работник предпочтет выбрать выходной, то он получит одинарную оплату и неоплачиваемый отгул», — заявила специалист.

Помимо этого, дополнительный оплачиваемый день предусматривается для прохождения диспансеризации. Краснянская подчеркнула, что работники до 40 лет имеют право на один рабочий день раз в три года. Работники, достигшие 40 лет, — на один день раз в год. Однако в таком случае необходимо предоставить справку о посещении врача.

Четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц полагаются одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами. Также право на выходной есть у доноров в день сдачи крови.

Ранее большинство россиян пожаловались, что испытывают на работе стресс. Об этом свидетельствуют данные опроса «Работа.ру» и «СберЗдоровье» среди пяти тысяч респондентов.

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