02:10 (мск), источник: ТАСС
У россиян началась четырехдневная рабочая неделя
Поскольку 7 марта является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на час.
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МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Неделя из четырех рабочих дней, одного праздника и двух выходных началась в России. Как сообщал Роструд, перенос выходных из-за нерабочей праздничной среды, 8 марта, не запланирован.
Поскольку 7 марта является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на час, сообщали в ведомстве.
8 марта в России и многих других странах мира ежегодно отмечается Международный женский день (англ. International Women’s Day). Он проводится при поддержке Организации Объединенных Наций. В рамках празднования отмечаются достижения женщин — вне зависимости от национальности, этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий.