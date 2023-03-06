В словарь Института русского языка внесли три новых слова

Словарь регулярно обновляется. В него добавляют слова, которые часто употребляют и которые вызывают вопросы употребления и правописания.
К примеру, в 2022 г. в словарь вошли 207 новых слов. Среди них — абьюз, видеоблогер, джетлаг, вышиванка, стендапер, шаурма и др. Согласно данным ресурса, в 2021 г. в словарь внесли 164 новых слова, включая автоплатеж, ковид, укулеле и др.
В конце февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о регулировании употребления иностранных слов. Согласно документу, использование иностранных слов допускается, только если они не имеют аналогов в русском языке, «перечень которых содержится в нормативных словарях». Закон в том числе будет осуществлять контроль за соблюдением должностными лицами норм русского языка.