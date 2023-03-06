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12:58 (мск), источник: Ведомости

В словарь Института русского языка внесли три новых слова

Орфографический словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН пополнился тремя новыми словами: коптер, почтомат и фотовидеофиксация, следует из данных научно-информационного орфографического академического ресурса института «Академос».

Источник: Freepik.com

Словарь регулярно обновляется. В него добавляют слова, которые часто употребляют и которые вызывают вопросы употребления и правописания.

К примеру, в 2022 г. в словарь вошли 207 новых слов. Среди них — абьюз, видеоблогер, джетлаг, вышиванка, стендапер, шаурма и др. Согласно данным ресурса, в 2021 г. в словарь внесли 164 новых слова, включая автоплатеж, ковид, укулеле и др.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о регулировании употребления иностранных слов. Согласно документу, использование иностранных слов допускается, только если они не имеют аналогов в русском языке, «перечень которых содержится в нормативных словарях». Закон в том числе будет осуществлять контроль за соблюдением должностными лицами норм русского языка.

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