17:42 (мск), источник: РБК Life
«Мировое сокровище». В Австралии нашли редчайшую фигурку Будды
Теперь ученые предполагают, что открытие Австралии случилось раньше.
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Соперничество между коллекционерами вызвала маленькая статуя Будды, которую нашли в Западной Австралии. Стартовая цена на аукционе составляет $175 тыс. Эксперты утверждают, что возраст реликвии превышает 600 лет, передает Daily Mail.
Находку сделали Шейн Томпсон и Леон Демаш на одном из северо-западных побережий Австралии. Это произошло во время съемок документального фильма о французских исследователях начала 1800-х годов. На изучение бронзового будду отнесли эксперту по азиатскому искусству и владельцу аукционной компании Dore and Reese в Великобритании Ли Янгу. Тот осмотрел фигурку и пришел к выводу, что ее изготовили в период правления династии Мин. Одноименная империя существовала в период с 1368 по 1644 год.
По словам Янга, эта фигурка Будды настолько редкий экземпляр, что ее можно считать «мировым сокровищем». «Время от времени к нам попадает предмет с удивительной историей, которая делает его почти мировым сокровищем. В императорской коллекции есть пример одной из фигурок Будды, она должна была принадлежать кому-то влиятельному», — отметил эксперт.
Янг объяснил, что без учета исторической значимости фигурка могла бы стоить до $9 тыс. Однако происхождение находки из глубины веков повышает стоимость как минимум до $175 тыс.
Бронзовая фигурка весит около килограмма и, по словам специалистов, находится в прекрасном состоянии. Однако интересна эта вещь не только для коллекционеров, но и для историков. Они предполагают, что Будда был оставлен после плавания за сокровищами в 1421 году в составе флота Чжэн Хэ — китайского исследователя, совершившего несколько путешествий в XV веке. В этом случае исследователи намерены доказать, что жители империи Мин посетили этот регион почти за 200 лет до того, как нидерландский путешественник Дирк Хартог высадился в Австралии в 1616 году.
Дешам и Томпсон рассказали, что на работы по определению происхождения статуи было потрачено более $50 тыс. Теперь они рассчитывают получить финансирование на дальнейшие исследования, связанные с этой находкой.