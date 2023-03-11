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11:22 (мск), источник: m24.ru

В РФ за сутки зафиксировали 12 241 новый случай COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 12 241 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Источник: Агентство «Москва»

Число госпитализаций составило 1 594. Их количество увеличилось в 38 регионах РФ, а уменьшилось в 36-и. В 11 субъектах страны ситуация осталась без изменений.

От последствий инфекционного заболевания за последние 24 часа скончались 42 человека. После прохождения лечения выздоровел 14 481 пациент, что на 1,2% меньше, чем накануне.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 22 411 108 случаев COVID-19. Благополучно перенесли болезнь за это время 21 758 912 человека.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в период с 30 января по 26 февраля смертность от COVID-19 в мире сократилась на 66%. За это время в результате инфекционного заболевания скончались в общей сложности 39 тысяч человек.

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