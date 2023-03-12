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11:17 (мск), источник: m24.ru

В РФ за сутки зафиксировали 11 985 новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 11 985 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Источник: Агентство «Москва»

Госпитализация потребовалась 758 пациентам. Число амбулаторных случаев увеличилось в 10 регионах РФ, а уменьшилось в 71-м. В четырех субъектах страны ситуация осталась без изменений.

От последствий инфекционного заболевания за последние 24 часа скончались 37 человек. После прохождения лечения выздоровел 11 218 пациентов.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 22 423 093 случая COVID-19. Благополучно перенесли болезнь за это время 21 770 130 человек.

Ранее эпидемиолог Александр Чепурнов допустил, что новые волны коронавируса и гриппа будут возникать в России каждые пять месяцев, несмотря на общее улучшение эпидемиологической ситуации.

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