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15:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Папа Римский призвал пересмотреть тысячелетние правила безбрачия

Папа Римский Франциск назвал безбрачие для священников временной мерой и задумался о пересмотре тысячелетних правил. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник: Reuters

Понтифик отметил, что правило, введенное в 11 веке, являлось лишь «временным предписанием», и нет «никакого противоречия» в том, что священник может жениться. «Оно не вечное, как рукоположение в священники, которое навсегда, нравится вам это или нет. С другой стороны, безбрачие — это дисциплина», — заявил Франциск.

Отмечается, что безбрачие было введено в качестве требования Римско-католической церковью только в 11 веке по финансовым причинам, поскольку духовенство без детей с большей вероятностью оставляло богатство церкви.

Когда Папу спросили, пересмотрит ли Ватикан эту практику, он ответил, что да, и привел в пример Православную церковь.

На самом деле все в восточной церкви (Православной, — прим. «Ленты.ру») женятся. Или те, кто хочет. Перед рукоположением стоит выбор: жениться или хранить целомудрие.

Папа Римский Франциск
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