Минпросвещения поддержало идею ношения патриотических значков в школах

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Лантратова обратилась к министру просвещению Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть возможность введения ношения патриотических значков как элемента школьной формы, дизайн которых смогут разработать дети. По словам депутата школьные значки должны стать предметом гордости подрастающего поколения, «атрибутом патриотизма, высоких моральных принципов, как было в Советском Союзе».
«Минпросвещения России рассмотрело ваши предложения по вопросу введения ношения значков в общеобразовательных организациях, а также разработки и утверждения дизайна значков и сообщает, что концептуально поддерживает указанные предложения», — указано там.
При этом, в ответе ведомство напоминает, что ранее выступило с идеей установления общих требований к школьной форме, поэтому после внесения соответствующих изменений в закон, значки будет рекомендовано определять «как элемент школьной формы».
«Вопросы разработки и утверждения дизайна значков Минпросвещения России будут дополнительно проработаны совместно с Российским движением детей и молодёжи “Движение первых”, — добавляется там.