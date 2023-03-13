На Бали запретили туристам использовать самый популярный на острове транспорт

Официальная аренда самого популярного вида транспорта на острове теперь будет недоступна для иностранцев, так как, по словам Костера, из-за их «неуправляемой езды» произошла череда аварий, которые привели к травмам и смертям. «Они бесчинствуют и плохо себя ведут», — добавил губернатор.
Уточняется, что за нарушение нового запрета туристов грозятся лишать виз. Власти острова предлагают иностранцам использовать только те виды транспорта, которые подготовлены туристическими службами и соответствуют всем стандартам. По их словам, это должно «обеспечить качественный и достойный туризм».
Ранее на Бали захотели ужесточить визовые требования для россиян и украинцев — Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии для туристов из двух стран. Такой шаг был предпринят из-за многочисленных жалоб местных жителей, сообщающих о злоупотреблении гражданами России и Украины своими туристическими визами с целью найти работу на острове.