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17:57 (мск), источник: Lenta.Ru

На Бали запретили туристам использовать самый популярный на острове транспорт

Власти индонезийского острова Бали запретили туристам использовать мопеды. Об этом заявил губернатор курорта Ваян Костер, передает Bloomberg.

Источник: AP 2022

Официальная аренда самого популярного вида транспорта на острове теперь будет недоступна для иностранцев, так как, по словам Костера, из-за их «неуправляемой езды» произошла череда аварий, которые привели к травмам и смертям. «Они бесчинствуют и плохо себя ведут», — добавил губернатор.

Уточняется, что за нарушение нового запрета туристов грозятся лишать виз. Власти острова предлагают иностранцам использовать только те виды транспорта, которые подготовлены туристическими службами и соответствуют всем стандартам. По их словам, это должно «обеспечить качественный и достойный туризм».

Ранее на Бали захотели ужесточить визовые требования для россиян и украинцев — Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии для туристов из двух стран. Такой шаг был предпринят из-за многочисленных жалоб местных жителей, сообщающих о злоупотреблении гражданами России и Украины своими туристическими визами с целью найти работу на острове.

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