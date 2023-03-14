Выбраны лучшие фотографии обитателей морских глубин Подводные фотографы запечатлели удивительные сцены дикой природы Великобритании
Фоторепортажи
28Победители премии Sony World Photography Awards 2023
10В Венеции почти пересохли каналы
Главное
Спецоперация на Украине
12:35 (мск), источник: © РИА Новости

Михаил Боярский заявил о завершении актерской карьеры в театре

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что думает о завершении карьеры в театре, это решение связано с состоянием его здоровья.

Источник: © РИА Новости

«Все прошло из этого репертуара молодежного сумасбродства. Мне нравится сидеть дома, играть с внуками, ездить куда-нибудь отдыхать с женой, следить за успехами своих детей», — заявил Боярский Пятому каналу.

По его словам, это решение связано с проблемами со здоровьем, в том числе и послековидными осложнениями. «Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу. Глупее стал намного. Не такой подвижный, как раньше был. Свои следы оставляет все. И потом, постковидный синдром — это чудовищное такое состояние, очень неприятное», — сказал Боярский.

Боярский переболел коронавирусом в 2021 году. По словам его сына Сергея Боярского, сначала актера госпитализировали в Боткинускую больницу, но потом выписали домой с легкими симптомами: без поражения легких и высокой температуры.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Вы роете яму'. В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК о России
Американский офицер раскрыл, где США откроют новый фронт против России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
театр