Михаил Боярский заявил о завершении актерской карьеры в театре

«Все прошло из этого репертуара молодежного сумасбродства. Мне нравится сидеть дома, играть с внуками, ездить куда-нибудь отдыхать с женой, следить за успехами своих детей», — заявил Боярский Пятому каналу.
По его словам, это решение связано с проблемами со здоровьем, в том числе и послековидными осложнениями. «Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу. Глупее стал намного. Не такой подвижный, как раньше был. Свои следы оставляет все. И потом, постковидный синдром — это чудовищное такое состояние, очень неприятное», — сказал Боярский.
Боярский переболел коронавирусом в 2021 году. По словам его сына Сергея Боярского, сначала актера госпитализировали в Боткинускую больницу, но потом выписали домой с легкими симптомами: без поражения легких и высокой температуры.