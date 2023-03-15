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11:29 (мск), источник: РБК

Hollywood Reporter узнал о сценарии последнего фильма Тарантино

Сюжет десятого фильма Квентина Тарантино посвящен кинокритику Полин Кейл, узнал Hollywood Reporter. Сценарий под рабочим названием «Кинокритик» (The Movie Critic) уже написан, съемки начнутся осенью 2023 года.

Источник: AP 2022

Режиссер Квентин Тарантино завершил работу над сценарием к своему новому и, возможно, последнему фильму, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Новый сценарий получил название «Кинокритик» (The Movie Critic). По словам собеседников издания, действие происходит в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе. Вероятно, фильм будет посвящен «одной из самых влиятельных кинокритиков всех времен» Полин Кейл (1919−2001).

Съемки фильма, как отмечает Hollywood Reporter, начнутся осенью 2023 года. Проект может быть представлен студиям и покупателям уже на этой неделе, пишет издание.

Полин Кейл была влиятельным кинокритиком, с 1967 по 1990 год вела колонку в The New Yorker. Ее рецензии были основаны на собственном впечатлении, из-за такой пристрастности они вызывали массу критики. Тарантино говорил, что Полин Кейл была его профессором, поскольку он никогда не ходил в киношколу, а изучал ее рецензии. В 2018 году вышел документальный фильм Роба Гарвера о Кейл, в котором снялся и Тарантино.

Режиссер не раз говорил, что хотел бы снять десять фильмов или уйти на пенсию к тому времени, когда ему исполнится 60. Если считать две картины «Убить Билла» за одну, то на его счету девять фильмов. В этом году ему также исполняется 60 лет.

Последний фильм Тарантино «Однажды в Голливуде» вышел в 2019 году. Эта картина получила премию «Золотой глобус», а Тарантино получил также награду в номинации «Лучший сценарий». Снявшийся в фильме Брэд Питт получил «Оскар» как лучший актер второго плана.

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