Сергей Полунин рассказал о трех портретах президента России на груди

«Полтора года я ходил выжигать тату, 15 раз. Сведение — процесс длительный. Просто некоторые тату стали менее видны. Например, Джокер на плече практически исчез. Крест есть. Просто не такой яркий. Я удалял все татуировки, вообще. Хотел вернуться обратно в Голливуд. Но случилась СВО», — говорит Полунин.
Как говорит танцовщик, ему нужно было делать выбор по совести. Поэтому он оставил значимые для него татуировки и заново набил герб России на правой кисти. Оставил и потрет президента Владимира Путина. Добавил еще два.
«Для меня было два варианта: или всё удалять, или добавить еще двух Путиных», — сказал Полунин.
Он рассказал, что у него был агент в Голливуде и предложение о съемках. Но с началом СВО от него потребовали сделать выбор.
«Приезжали люди из Голливуда. Хотели, чтобы я сказал, что осуждаю действия своей страны. Для меня это неприемлемо», заключил Полунин.