Фотогалерея: в Японии сакура зацвела раньше срока По мнению специалистов, пик цветения придется на 22 марта
Фоторепортажи
20В Бразилии начался сезон карнавалов
20Землетрясение на юго-востоке Турции
Главное
Спецоперация на Украине
10:50 (мск), источник: Известия

Сергей Полунин рассказал о трех портретах президента России на груди

Звезда мирового балета Сергей Полунин известен своей татуировкой с портретом российского президента. В интервью «Известиям» артист рассказал, что пытался свести все изображения на теле, так как планировал вернуться в Голливуд.

Источник: Известия

«Полтора года я ходил выжигать тату, 15 раз. Сведение — процесс длительный. Просто некоторые тату стали менее видны. Например, Джокер на плече практически исчез. Крест есть. Просто не такой яркий. Я удалял все татуировки, вообще. Хотел вернуться обратно в Голливуд. Но случилась СВО», — говорит Полунин.

Как говорит танцовщик, ему нужно было делать выбор по совести. Поэтому он оставил значимые для него татуировки и заново набил герб России на правой кисти. Оставил и потрет президента Владимира Путина. Добавил еще два.

«Для меня было два варианта: или всё удалять, или добавить еще двух Путиных», — сказал Полунин.

Он рассказал, что у него был агент в Голливуде и предложение о съемках. Но с началом СВО от него потребовали сделать выбор.

«Приезжали люди из Голливуда. Хотели, чтобы я сказал, что осуждаю действия своей страны. Для меня это неприемлемо», заключил Полунин.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта