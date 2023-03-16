06:01 (мск), источник: Известия
Россиянам назвали сроки хранения старых документов
Преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Константин Киктенко 16 марта рассказал, как долго хранить документы.
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В беседе с агентством «Прайм» он уточнил, что нельзя избавляться от паспортов, свидетельства о рождении, смерти, браке, ИНН, карточек медицинского и пенсионного страхования и других подобных документов. Также необходимо сохранить документы на объекты недвижимости.
Помимо этого, стоит беречь документы, связанные с кредитными организациями.
Так как документы могут понадобиться, например, в делах о банкротстве.
По словам юриста, не следует выбрасывать старую трудовую книжку. Будущий работодатель может попросить предоставить ее, если возникнет накладка с электронной системой. Также при выходе на пенсию иногда требуется уточнение рабочего стажа. Бумажная трудовая и договор являются подстраховкой, подчеркнул эксперт.
Киктенко сообщил, что квитанции об оплате услуг ЖКХ рекомендуется хранить три года до истечения срока исковой давности. Чеки на товары не стоит выкидывать минимум две недели на случай возврата. Договоры на покупку бытовой или компьютерной техники стоит хранить минимум три года или до конца срока действия гарантии.
Кроме того, юрист порекомендовал хранить электронные копии документов по всем крупным сделкам, чтобы создать доказательную базу на экстренные случаи. Смело избавляться можно от медицинских рецептов, справок, писем из госорганизаций, выписок по кредиткам и чеков из продуктовых магазинов, добавил он.
Ранее, 6 марта, юрист Елена Кудерко рассказала, на что обратить внимание при чтении кредитного договора. По ее словам, банки спрятали скрытые комиссии в тексты правил, публичных договоров и иных объемных документов на сайте банка, и только часть из них напечатана мелким шрифтом.