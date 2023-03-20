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14:25 (мск), источник: Газета.Ру

Начался прием заявок на всероссийский форум классных руководителей и наставников

Открылся прием заявок на III всероссийский форум классных руководителей и наставников, сообщает пресс-служба форума.

Источник: Всероссийский форум классных руководителей

Отбор участников на ВФКР проводится онлайн на площадке «ВКонтакте» и состоит из нескольких этапов: анкетирование, тестирование по основам педагогики, тестирование по внеурочным занятиям «Разговоры о важном», тренажер классного руководителя и предоставление видеовизитки по теме «Моя воспитательная инициатива».

Участников мероприятия ждет образовательная, дискуссионная и культурная программы. Спикерами и экспертами мероприятия выступят признанные специалисты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным опытом.

Организаторы ВФКР совместно с VK разработали мини-приложение, в котором участников будут оповещать о старте каждого отборочного этапа.

Форум классных руководителей и наставников в третий раз пройдет с 3 по 7 октября 2023 года в Москве. В нем примут участие 3000 классных руководителей и кураторов СПО со всей России.

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