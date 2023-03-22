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00:52 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд пообещал москвичам «дружную весну»

По словам научного руководителя Гидрометцентра, ожидается дождливая погода и до плюс 10−13 градусов.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Дождливая погода и до 10−13 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу и в выходные дни. Такие погодные условия называют «дружной весной», они приводят к быстрому таянию снега, рассказал ТАСС в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В среду и четверг будет почти без осадков, а вот в пятницу, субботу и воскресенье дожди ожидаются приличные. Не ливни, но приличные. При этом днем будет очень тепло — до плюс 10−13 градусов. Такая ситуация, когда прогнозируются теплая погода и теплые дожди, называется дружной весной», — рассказал он.

По словам Вильфанда, дожди окажут разрушительное влияние на снежный покров в столичном регионе. Высота снега заметно уменьшится к понедельнику.

Метеоролог отметил, что сейчас в регионе наблюдается «апрельская погода», так как такие показатели температуры значительно выше климатической нормы.

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