Дженнифер Энистон рассказала, почему Адам Сэндлер высмеивал ее бойфрендов

Актриса в эфире передачи призналась, что, несмотря на дружбу, Адам Сэндлер не разделял ее позицию в выборе парней.
«Если я и получаю от него какие-то вопросы, то про то, что я делаю в отношениях и кого выбираю. Он часто смеется над этим, но я не обижаюсь. Но несмотря на все его шутки, я очень люблю заботиться о нем. Он настолько переживает за остальных, что просто забывает про себя», — рассказала Энистон.
В начале марта Дженнифер Энистон в интервью Daily USA рассказала, что друзья часто обращаются к ней из-за проблем со здоровьем и называют ее «доктор Энистон». Артистка призналась, что ее родители, которых уже нет в живых, не были примером образцового поведения в вопросах сохранения здоровья.
Ранее сообщалось, что 54-летняя Дженнифер Энистон вышла в свет в подчеркивающем фигуру платье.