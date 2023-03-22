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22 марта, источник: Газета.Ру

Дженнифер Энистон рассказала, почему Адам Сэндлер высмеивал ее бойфрендов

Голливудская актриса Дженнифер Энистон рассказала, почему актер Адам Сэндлер много лет высмеивал ее возлюбленных. Историей она поделилась в программе «The Tonight Show» с Джимми Фэллоном.

Источник: AFP 2022

Актриса в эфире передачи призналась, что, несмотря на дружбу, Адам Сэндлер не разделял ее позицию в выборе парней.

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«Если я и получаю от него какие-то вопросы, то про то, что я делаю в отношениях и кого выбираю. Он часто смеется над этим, но я не обижаюсь. Но несмотря на все его шутки, я очень люблю заботиться о нем. Он настолько переживает за остальных, что просто забывает про себя», — рассказала Энистон.

В начале марта Дженнифер Энистон в интервью Daily USA рассказала, что друзья часто обращаются к ней из-за проблем со здоровьем и называют ее «доктор Энистон». Артистка призналась, что ее родители, которых уже нет в живых, не были примером образцового поведения в вопросах сохранения здоровья.

Ранее сообщалось, что 54-летняя Дженнифер Энистон вышла в свет в подчеркивающем фигуру платье.

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