10:37 (мск), источник: РБК Life
Кого заменят роботы. Россияне назвали самые уязвимые профессии
Страхами о потере рабочих мест поделились представители разных сфер.
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Переводчики, менеджеры по туризму и официанты опасаются, что в ближайшие десять лет останутся без работы. Причиной тому, по их мнению, станут роботы и искусственный интеллект. Таковы результаты опроса (есть в распоряжении РБК Life), который провел сервис по поиску работы SuperJob.
В опросе приняли участие 2500 представителей различных профессий из всех регионов страны.
Оказалось, что переводчиков, убежденных в скорой победе искусственного интеллекта в их профессии, за три года стало больше в два раза. Еще 57% считают, что автоматизации не избежать, но часть функций останется за людьми.
Среди российских менеджеров в том, что их заменит ИИ, убеждены более 40%. В полную автоматизацию своей деятельности в течение ближайшего десятилетия верит 31% менеджеров по туризму. Еще три года назад этот показатель был на уровне 16%. Еще 40% считают, что алгоритмизации подвергнется часть их обязанностей.
В том, что роботы полностью или частично заменят их на работе, убеждены больше половины официантов — 59% опрошенных, а также 58% пекарей и кондитеров, 57% менеджеров по работе с клиентами.
Меньше верят в подобные прогнозы врачи (25%), строители (27%) и учителя (28%). Отрицательная динамика и среди педагогов. Работников сферы образования, предрекающих победу искусственного интеллекта, за три года стало меньше — цифра упала с 29% до 23%.
В возможность полной или частичной роботизации своей профессии стали реже верить сварщики, водители, строители, операторы call-центров, бухгалтеры. Число таких специалистов не превышает 10%. Дизайнеры и программисты, напротив, стали чаще задумываться о том, что искусственный интеллект продолжит отбирать их функции — с 31% до 40%. Но добавляют, что полного отказа от человеческого труда в их сфере в ближайшие десять лет не случится. Меньше всего сторонников таких теорий, согласно опросу, среди журналистов и архитекторов — 2% и 1% соответственно.
Согласно недавнему опросу, только треть (33%) россиян считают себя успешными в карьере, при этом почти половина (44%) видят свой успех лишь время от времени. Главным критерием успеха 68% респондентов назвали удовольствие от работы, 62% указали на профессионализм, которого достигают, а 59% считают показателем высокий доход. 23% опрошенных отметили, что пока не достигли успеха.