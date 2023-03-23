12:02 (мск), источник: РБК Life
Цирроз печени и гепатит B. Какие болезни показал анализ ДНК Бетховена
Также ученые обнаружили внебрачного ребенка в его родословной.
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Ученые впервые расшифровали ДНК композитора Людвига ван Бетховена. Исследование опубликовано в журнале Current Biology. Его провели ученые из Кембриджского университета, Бетховенского центра Сан-Хосе, Университета в Левене, FamilyTreeDNA, Боннского университета, Дома Бетховена в Бонне и Института эволюционной антропологии Макса Планка. Руководил группой Тристан Бегг из Кембриджского университета.
Анализ генома, взятый из пяти прядей волос Бетховена, сохранившихся до наших дней у различных коллекционеров, подтвердил наличие у него множества заболеваний, которыми тот страдал при жизни. С 28 лет у Бетховена развивалась глухота, которая достигла максимума к 48 годам. Также на протяжении всей жизни у композитора был ряд других болезней: желтуха, абдоминальные колики, анорексия, подагра. Умер же он в возрасте 56 лет.
Генетики не смогли найти точную причину глухоты Бетховена или проблем с желудочно-кишечным трактом. Тем не менее, они обнаружили признаки заражения вирусом гепатита В. Также анализ волос подтвердил отравление свинцом, которое значится в списке возможных причин смерти композитора.
«Мы не можем сказать точно, что убило Бетховена, но мы можем как минимум подтвердить наличие у него серьезного унаследованного риска заболеваний и заражения гепатитом B», — сказал один из соавторов Йоханнес Краузе.
Злоупотребление алкоголем, факт которого значится в дневниковых записях музыканта, могло усугубить влияние инфекции на организм. «Принимая во внимание известную историю его болезней, весьма вероятно, что причиной была совокупность этих всех факторов, включая употребление алкоголя», — отметил Бегг.
Дополнительно специалисты проанализировали ДНК потомков Бетховена, проживающих в Бельгии, и не обнаружили совпадений с ним по Y-хромосоме. Ученые предположили, что в семье Бетховена по отцовской линии родился как минимум один внебрачный ребенок.
«Благодаря сочетанию данных ДНК и архивных документов мы смогли наблюдать несоответствие между юридической и биологической генеалогией Людвига ван Бетховена», — пишут ученые.