Россияне Конюхов и Меняйло побили рекорд по дальности полета на воздушном шаре

На момент публикации экипаж преодолел расстояние в 2 368 км. Тем самым они побили рекорд, установленный в июне 1994 года японскими пилотами Мичио Кандой и Чикацу Какинумой.
«Сейчас в районе перелета в Красноярском крае глубокая ночь, и пилоты ведут аэростат в очень сложных погодных условиях, борясь с обледенением оболочки. Пилоты будут продолжать полет до рассвета и планируют приземлиться в районе поселка Хатанга — столицы Полярной авиации», — сказано в публикации.
Полет стартовал 24 марта в Мурманской области с площадки вблизи Кировска. Предполагается, что шар пробудет в воздухе свыше 60 часов и преодолеет расстояние 2,5−3 тыс. км.
Специально для перелета был создан самый большой в истории отечественного воздухоплавания воздушный шар. Вместе с корзиной высота конструкции составляет 36 м, вес на старте — 5 т, объем оболочки составляет 12 тыс. кв. м. Пилотировать шар будут Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло.
В июне 2022 года Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили новый рекорд дальности беспосадочного полета, пролетев на мотопараплане-двойке 500 км за шесть часов.