Названы восемь самых известных театров мира

Миланский Ла Скала был построен в 1778 году, он по сей день считается одним из самых величественных и красивых театральных сооружений мира. Своим названием театр обязан церкви «Санта Мария дела Скала», которая располагалась на этом месте до него. Зал Ла Скала вмещает до 2030 человек. Стоит отметить, что в этот театр принято приходить одетым в черное.
Здание «Национальной академии музыки и танца» было построено в 1875 году, а сам театр основан в 1669-м с разрешения Людовика XIV композитором Робером Камбером и поэтом Перреном. Гранд Опера вмещает 1900 человек. Этот театр пережил века, Французскую революцию, сменил много названий, но так и остался одним из лучших во всем мире.
Здание оперы было возведено в 1896 году. Внутреннее убранство здания, как и его архитектура, по сей день поражают своим богатством и роскошью. В конце XIX века это место было средоточием культурной жизни Европы. И до сих пор ежегодно по традиции здесь проходит знаменитый на весь мир «Оперный бал».
Самый знаменитый театр в Англии, который является публичной сценой Королевской оперы и Королевского балета, был основан еще в 1732 году. Две главные особенности Коверт-Гардена — высокий уровень игры актеров и соответствующие гонорары, потому многие артисты мечтают попасть туда. Зал вмещает 2268 зрителей.
Нью-Йоркский «Метрополитен Опера» — не только самый знаменитый театр в стране, но и самый современный из списка: к примеру, только там можно встретить бегущую строку, встроенную в спинку кресла. Театр был основан в 1883 году. Зрительный зал рассчитан на 3900 мест. Интересно, что театр содержится на пожертвования частных фирм и лиц.
Бродвейский театр или Бродвей — это обобщенное название группы из примерно 40 крупных коммерческих театров в Нью-Йорке, расположенных вдоль улицы Бродвей в Театральном квартале Манхэттена. На «Бродвей» приглашают актеров на один или несколько сезонов, там нет постоянной труппы, и спектакль идет, пока он интересен публике. Для спектаклей, поставленных на Бродвее, существует отдельная, весьма престижная премия «Тони».
Государственный академический Большой театр России был основан в 1776 году, то здание, где он располагается сейчас, появилось в 1825 году. В этом театре прошли премьеры опер Чайковского — «Мазепа», «Воевода», «Черевички» и Рахманинова — «Скупой рыцарь», «Алеко» и «Франческа да Римини», где Рахманинов выступал в качестве дирижера. На сцене «Большого театра» дают спектакли и приезжие труппы из «Ла Скала» и «Венской оперы». Рассчитан на 1800 мест.
Опера является одним из символов страны, хотя и была построена в 1973 году. Ее здание является всемирно признанным шедевром австралийской и мировой архитектуры. Театр был формально открыт королевой Австралии Елизаветой II под исполнение Девятой симфонии Бетховена. Вместимость оперы — 5738 мест.