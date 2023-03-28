11:16 (мск), источник: РБК Life
Не спешите снимать шапки. Врачи объяснили причины весенней головной боли
Переохлаждение и стресс могут привести к частым мигреням.
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Весной у некоторых россиян чаще болит голова, так как люди торопятся снять теплые головные уборы, рассказал РБК Life невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов.
По его словам, при переохлаждении, может возникнуть нейропатия лицевого нерва, симптомами которой являются головная боль, асимметрия лица. В основном шапки снимает рано молодежь, у пожилых людей нейропатия может возникнуть, например, если их продуло сквозняком, отметил доктор. Также головная боль весной может оказаться проявлением депрессии.
«Весенняя головная боль также часто связана с повышенной тревожностью. Если человек склонен по весне беспокоиться больше, чем обычно, он может столкнуться с такой проблемой. Весной люди могут столкнуться с астеническим синдромом — общей слабостью: организм истощен недостатком солнца, витаминов».
Чтобы предотвратить появление головной боли напряжения (ГБН — так называют боль, возникающую в ответ на психическое напряжение в результате острого или хронического стресса), стоит чередовать умственные и физические нагрузки. Можно сходить в спа-салон, на массаж, заняться фитнесом, командными видами спорта, больше гулять, посоветовал невролог Гайфутдинов.
Кроме того, мигрень часто зависит от геофизических факторов, продолжил тему в беседе с корреспондентом РБК врач-ангионевролог и руководитель службы «СТОП-инсульт» Евгений Широков. Весной меняется атмосферное давление, инсоляция (облучение поверхностей солнечным светом — прим. РБК Life), поэтому приступы мигрени с началом весенних дней могут возникать чаще. Холодный ветер и простудные факторы тоже играют свою роль, ведь головные боли часто связаны с воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей, плюс свою лепту вносят сезонные инфекции.
«Страдающий мигренью человек обычно знает, что весной приступы могут участиться. Он может начать профилактическое лечение, предварительно посоветовавшись с врачом. Можно пройти курс массажа, стараться не перерабатывать, нормализовать режим дня. Если головная боль связана с психогенными факторами, можно попить валерьянку. Стоит больше бывать на воздухе, делать гимнастику, заниматься йогой — все это хорошие профилактические меры».
Если же боль связана с психическими заболеваниями, то нужно посетить врача, чтобы скорректировать дозу препаратов, которые пациент принимает, подчеркнул доктор Широков.
Ранее врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что улучшить психологическое состояния может прием витамина D. Это явление она объяснила тем, что прогормон влияет на нервную систему и способствует нормализации эмоционального фона.