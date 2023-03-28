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12:44 (мск), источник: РБК Life

Мест хватит не всем. В АТОР прокомментировали спрос на туры в Абхазию

Сезон в этом году начнется на месяц раньше обычного.

Источник: РИА "Новости"

Абхазия как страна для летнего отдыха привлекает российских туристов доступностью, длительным пляжным сезоном и красивой природой. Об этом сообщил РБК Life вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Вице-президент отметил, что загрузка отелей достигнет максимума уже в июне и бронирование встанет на «стоп». «Отельное строительство в Абхазии не успевает за спросом, мест всем не хватит», — сказал он.

«Абхазия — самое дешевое направление пляжного отдыха. Средний чек — 30−35 тыс. руб. за десять дней с перелетом из Москвы. Работающий аэропорт — тоже важный фактор. Более длинный сезон, вода теплее на несколько градусов. Шикарная природа, малолюдные пляжи. Ожидаем в этом году более 2 млн туристов. Все направления подорожали на 13−15%, и Абхазия также. Но она по-прежнему дешевле на 20% соседнего Сочи», — рассказал Ромашкин.

Высокий туристический сезон начнется в Абхазии уже в мае, а не в июне, как обычно. Об этом ранее АТОР рассказал министр туризма республики Теймураз Хишба. При этом число потенциальных туристов в июне уже выше на 50%, чем годом ранее. Чаще всего бронируют гостиницы и жилье экономкласса.

Ранее пресс-служба туроператора «Интурист» сообщила о росте числа бронирований туров в сравнении с 2022 годом. В беседе с «РИА Новости» она отметила, что «по итогам раннего бронирования, которое закончится в конце марта, продано в три раза больше путевок, чем годом ранее». Топ наиболее популярных мест назначения — Гагра, Пицунда и Новый Афон.

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