10:49 (мск), источник: © РИА Новости
В ВТБ предупредили о новой уловке мошенников
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Мошенники начали использовать новую уловку для получения доступа к онлайн-банку клиента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ.
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«Специалисты ВТБ зафиксировали усиление активности мошенников, которые сообщают клиентам о блокировке учетной записи онлайн-банка. По данным ВТБ, злоумышленники обзванивают клиентов банка от имени сотрудников контакт-центра», — отметили в кредитной организации.
Аферисты в ходе разговора просят сообщить пароль из смс, который якобы поможет восстановить работу сервиса.
«На самом деле таким образом они пытаются войти в учетную запись или оформить и подтвердить онлайн-заявку на кредит и вывести деньги на свои счета», — добавили в пресс-службе.
В таких случаях необходимо немедленно положить трубку и связаться с банком по официальным каналам, чтобы уточнить информацию, заявила руководитель департамента клиентского обслуживания — вице-президент ВТБ Ольга Цегельная.
Мошенники используют разные схемы для хищения денег, например, вынуждают клиентов оформлять кредит, а затем переводить эти средства на неизвестные, якобы безопасные счета. Подобная преступная активность с начала года выросла на 25 процентов.