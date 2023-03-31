Правда ли, что люди смогут жить до 150 лет?

Американские учёные провели статистическое исследование и обнаружили, что к середине века появятся долгожители, прожившие 150 лет. Работа специалистов опубликована в журнале Plos one.
Сейчас официальный рекорд долгожительства принадлежит француженке Жанне Кальман. Она прожила 122 года и умерла в 1997 году. И хотя ее возраст был подтверждён документами, некоторые демографы сомневаются в достоверности этих сведений.
Американские исследователи, Дэвид Маккарти из Университета Джорджии и По-Лин Ван из Университета Южной Флориды, задались вопросом, стоит ли ожидать в ближайшее время появления новых рекордов продолжительности жизни. Чтобы найти ответ, они проанализировали демографические показатели миллионов людей, живших в разных странах мира между XVIII и второй половиной XX века, вплоть до 1969 года.
Учёные использовали математическую модель, в которой предполагается, что уровень смертности среди тех, кто достиг 50 лет, резко возрастает. Но в очень пожилом возрасте он стабилизируется — выходит на плато. Исследователи обнаружили, что для людей, родившихся до 1900 года, эта модель работает. Однако для тех, кто появился на свет между 1910 и 1950 годами, тенденция изменилась. Эта группа достигала плато в более зрелом возрасте, чем предшествующие поколения, и не показывала резкого роста смертности в старом возрасте.
Таким образом, мы ещё не достигли максимальной продолжительности жизни, утверждают авторы исследования. Теперь случаи долголетия будут встречаться всё чаще, и рекорд Жанны Кальман, скорее всего, будет побит. Когда же это произойдёт?
«В большинстве стран, которые мы изучили, ожидается существенный рост максимального возраста населения. Это случится в ближайшие 40 лет или около того», — рассказал Дэвид Маккарти изданию Live Science.
Например, модель, построенная учёными, предсказывает, что пожилые японки, родившиеся в 1919 году или позже, имеют, по меньшей мере, 50%-й шанс дожить до 122 лет и более. А японки, родившиеся после 1940 года, имеют такой же шанс дожить до 130 лет.
«Люди, родившиеся между 1900 и 1950 годами, имеют беспрецедентную в истории отсрочку смертности, — пишут в своей статье исследователи. — По мере того, как они будут достигать преклонного возраста, показатели долголетия могут значительно увеличиться. Наши результаты подтверждают, что если и существует максимальный предел продолжительности жизни человека, то мы ещё не приблизились к нему».
По предположениям учёных, к 2060 году появятся люди, которые прожили 150 лет. Правда, оговариваются они, это произойдёт только в том случае, если социально-экономические условия будут поддерживать здоровье и благополучие пожилых людей, а экологическая среда останется стабильной.
Кроме того, предложенная модель имеет существенный недостаток — она не учитывает биологию старения. Иными словами, не принимает в расчет тот фактор, что клетки человека со временем становятся более уязвимы к возрастным заболеваниям — например, раку. Также модель не учитывает, как на продолжительность жизни в будущем повлияют достижения медицины.
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