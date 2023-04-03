10:59 (мск), источник: ТАСС Наука
Исследователи зафиксировали на камеру самую глубоководную рыбу
По словам исследователей, морского слизня вида Pseudoliparis обнаружили на рекордной глубине — 8336 м.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
СИДНЕЙ, 3 апреля. /ТАСС/. Группа ученых из Австралии и Японии засняла рыбу из семейства морского слизня на рекордной глубине — 8336 м. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Университета Западной Австралии, принимавшего участие в исследовании.
Таким образом, был обновлен рекорд 2017 года, когда морского слизня засняли на глубине 8178 м в Марианской впадине.
Осенью 2022 года ученые из Университета Западной Австралии и Токийского океанографического университета провели двухмесячную экспедицию на исследовательском судне. При помощи глубоководных аппаратов команда исследовала популяцию рыб в двух желобах у берегов Японии в Тихом океане — Рюкю и Идзу-Огасавара.
В желобе Идзу-Огасавара к югу от Японии команда смогла сделать видеозапись рыбы вида Pseudoliparis на рекордной глубине. Молодь морских слизней, в отличие от других глубоководных рыб, живет на больших глубинах, чем взрослые особи. При этом профессор Университета Западной Австралии Алан Джеймисон отмечает, что если в Марианской впадине на глубине свыше 8 тыс. м морской слизень встречается редко, то в желобах у берегов Японии на той же глубине популяции многочисленны.
Также ученые в ходе экспедиции смогли поднять с глубины 8022 м в Японском желобе две особи вида Pseudoliparis belyaevi. Как подчеркивается в пресс-релизе, ученым впервые удалось поймать рыбу на глубине свыше 8 тыс. м, а самих морских слизней этого вида ранее встречали на глубине максимум 7703 м (в 2008 году).