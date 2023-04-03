В США медведица с малышом, перешедшие дорогу, попали на видео Перед тем, как выходить на проезжую часть, заботливая мама проверила, что опасности нет
Фоторепортажи
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
14Митинг-концерт в «Лужниках»
Главное
Спецоперация на Украине
10:59 (мск), источник: ТАСС Наука

Исследователи зафиксировали на камеру самую глубоководную рыбу

По словам исследователей, морского слизня вида Pseudoliparis обнаружили на рекордной глубине — 8336 м.

СИДНЕЙ, 3 апреля. /ТАСС/. Группа ученых из Австралии и Японии засняла рыбу из семейства морского слизня на рекордной глубине — 8336 м. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Университета Западной Австралии, принимавшего участие в исследовании.

Таким образом, был обновлен рекорд 2017 года, когда морского слизня засняли на глубине 8178 м в Марианской впадине.

Осенью 2022 года ученые из Университета Западной Австралии и Токийского океанографического университета провели двухмесячную экспедицию на исследовательском судне. При помощи глубоководных аппаратов команда исследовала популяцию рыб в двух желобах у берегов Японии в Тихом океане — Рюкю и Идзу-Огасавара.

В желобе Идзу-Огасавара к югу от Японии команда смогла сделать видеозапись рыбы вида Pseudoliparis на рекордной глубине. Молодь морских слизней, в отличие от других глубоководных рыб, живет на больших глубинах, чем взрослые особи. При этом профессор Университета Западной Австралии Алан Джеймисон отмечает, что если в Марианской впадине на глубине свыше 8 тыс. м морской слизень встречается редко, то в желобах у берегов Японии на той же глубине популяции многочисленны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также ученые в ходе экспедиции смогли поднять с глубины 8022 м в Японском желобе две особи вида Pseudoliparis belyaevi. Как подчеркивается в пресс-релизе, ученым впервые удалось поймать рыбу на глубине свыше 8 тыс. м, а самих морских слизней этого вида ранее встречали на глубине максимум 7703 м (в 2008 году).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В наши дни этот искусственный язык не забыт: им владеют до нескольких миллионов человек. Для кого-то это и вовсе родной язык
Как COVID-19 сказывается на психическом здоровье и желудочно-кишечном тракте
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
рекордфлора и фауна