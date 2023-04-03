13:58 (мск), источник: © РИА Новости
Михаил Галустян получил гражданство Армении
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Актер Михаил Галустян заявил в интервью изданию News.аm, что получил гражданство Армении.
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«В первую очередь, я вынужден прямо сказать, как есть: справедливость восторжествовала. Я наконец-то получил гражданство Армении. Я пошел самым честным и правильным путем, подал честно документы, и вот наконец-то получил», — сказал шоумен.
Отмечается, что Галустян заявил об этом во время презентации проекта строительства жилого комплекса Parajanov Club House в Ереване.
В Армении разрешено двойное гражданство. Этнические армяне могут получить гражданство по упрощенной процедуре.