17:37 (мск), источник: Аргументы и факты
Что такое состояние «голодной крови» и чем оно опасно?
Врач-диетолог Анна Белоусова предупредила о вреде для здоровья длительных периодов «голодной крови».
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Длительные периоды «голодной крови» вредны для здоровья. Об этом заявила врач-диетолог Анна Белоусова в интервью радио Sputnik.
Согласно Большой медицинской энциклопедии, под «голодной» понимается кровь, бедная питательными веществами вследствие голода. Речь идет об уменьшении концентрации некоторых питательных веществ, в том числе глюкозы, белка, липидов, из-за длительного периода голодания.
В 1911 году физиолог Иван Павлов сформулировал теорию «голодной крови». Согласно ей, причиной ощущения голода выступает кровь с пониженным содержанием питательных веществ. Эта теория была перспективна в плане возможного выделения из крови факторов голода и насыщения, но она не получила подтверждения при наблюдениях на сросшихся близнецах. Впоследствии экспериментальное подтверждение нашла теория, согласно которой возникновение чувства голода связано с двойным — нейрогуморальным механизмом: сначала включается нервный механизм — за счет усиления потока нервных импульсов, поступающих в центральную нервную систему от желудочно-кишечного тракта, а затем гуморальный (связанный с жидкостями животного организма) — влияние «голодной крови».
По словам Белоусовой, для здоровья вредны интервалы между приемами пищи, превышающие 12 часов. Диетолог отметила, что в этом случае начинаются неблагоприятные колебания уровня глюкозы в крови. При этом глюкоза — это основной питательный элемент для многих клеток человеческого организма, прежде всего для клеток головного мозга. Поэтому при резких колебаниях глюкозы в крови сначала может снижаться настроение, а затем наступить органические последствия.
Длительный период «голодной крови» в том числе наступает, если не есть позже шести вечера: даже, если позавтракать в шесть утра, период голодания составит 12 часов. Поэтому ужинать после 18:00 можно и нужно, отмечает Белоусова. Она советует употреблять на ночь легкую, некалорийную пищу комнатной температуры. Например, творог.