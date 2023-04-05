03:02 (мск), источник: Известия
Привести в фарму: аптекам предложили собирать просроченные лекарства
Чем такие препараты опасны для окружающей среды.
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В России хотят создать централизованную систему сбора упаковок от лекарств и просроченных препаратов. Контейнеры могут установить в больницах и аптеках, это предложил сделать Российский экологический оператор. «Известия» ознакомились с его письмом в Минздрав, Минприроды и Роспотребнадзор. Сейчас люди выкидывают такие медицинские отходы в мусор или канализацию — это наносит вред окружающей среде. Неразложившиеся препараты токсичны, а блистеры от лекарств нуждаются в специализированной переработке, говорят эксперты.
Российский экологический оператор (РЭО) предложил создать систему сбора просроченных лекарств и медицинской упаковки (шприцы, блистеры, пузырьки или капельницы) для граждан. «Известия» ознакомились с его письмом в Минздрав, аналогичные документы направят в Минприроды и Роспотребнадзор.
Такой подход можно реализовать, поставив специальные контейнеры в больницах, поликлиниках и аптеках. Для этого понадобятся изменения в санитарные правила, например в те, которые регулируют работу продавцов. Собранные отходы отправятся на переработку, «мощности для этого уже есть плюс их активно наращивают», отметили в РЭО.
Пока в России не занимаются специальным сбором не годных к употреблению препаратов, блистеров и медупаковки. Как правило, просроченные лекарства выбрасывают в мусорное ведро или сливают в канализацию.
Блистеры, которые отправляются в бытовые отходы, могут находиться на свалках в течение 200 лет, не разлагаясь, сказано в документе. Эта тара относится к комбинированной упаковке: она состоит из полимеров и алюминия. Для нее предусмотрен специальный способ переработки — материалы надо разделять с помощью особого оборудования и технологии. Поэтому такую упаковку важно собирать отдельно, ее невозможно выделить в общем объеме среди другого мусора.
— В России пока не организован централизованный сбор блистеров у населения, нет специальных пунктов, но, что еще важнее, у россиян нет понимания, зачем это следует делать, поэтому важно параллельно просвещать граждан в этом направлении, — сказал «Известиям» гендиректор РЭО Денис Буцаев. — Плюс ненужные и просроченные медикаменты чаще всего просто выбрасывают с остальным бытовым мусором или сливают в канализацию. Это наносит колоссальный вред окружающей среде.
«Известия» направили запрос в Минздрав, Роспотребнадзор и Минприроды.
Идея создать централизованную систему сбора упаковок от лекарств и просроченных препаратов — интересна и своевременна, сказала «Известиям» терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Винарская. Чаще всего их упаковывают в пластик и другие синтетические материалы, что создает угрозу для окружающей среды. Поэтому правильная переработка таких материалов очень важна, уверена эксперт.
Медицинский и фармацевтический мусор отличаются от твердых бытовых отходов — его нельзя просто выбрасывать в урну, смыть в раковину. Они подлежат специальному уничтожению: они опасны для здоровья людей, негативно влияют на окружающую среду. При несоблюдении правил ликвидации может возникнуть эпидемиологическая угроза, добавила директор саморегулируемой организации «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова.
— Выброшенные вместе с обычным мусором просроченные лекарства наносят большой вред природе, не говоря уже о том, что блистеры, как правило, делают из материалов, которые разлагаются очень долго, — заметила она. — Сегодня упаковки чаще всего отправляют в общие контейнеры для мусора. Время от времени аптеки по собственной инициативе проводят подобные акции, но для проведения этой работы на постоянной основе нужно дополнительное финансирование.
При этом в ассоциации добавили, что если аптеки обяжут собирать и утилизировать фармацевтические отходы от населения, то их расходы вырастут в разы.
— Вывоз твердых бытовых отходов — обязательная статья расходов аптечных организаций. Во многих регионах они вынуждены платить за вывоз отходов в тех объемах, в которых они их не производят, так как они не выделены в отдельную категорию, — сказала Виктория Преснякова. — При этом бизнес не приглашают к разработке нормативов, порой они одинаковы для магазинов, автомастерских и аптек. Однако последние в отличие от тех же промтоварных магазинов должны еще иметь отдельные договоры на утилизацию медицинских отходов и недоброкачественных лекарственных средств. То есть переплата налицо.
Как показывает мировой опыт, проблема с просроченными лекарствами стоит достаточно остро. Такие препараты зачастую попадают в канализацию, которая не приспособлена к тому, чтобы в дальнейшем очищать воду от загрязняющих соединений, — подобных очистных сооружений просто нет, рассказала «Известиям» руководитель экологического движения «Раздельный сбор» Татьяна Нагорская. Пока международное сообщество не решило эту проблему, хотя ее уже признали крайне серьезной, добавила она.
— В мире просроченные препараты собирают в аптеках, в России уже начали делать первые шаги в этом направлении. Например, в Санкт-Петербурге есть 10 экологических постов, которые принимают такие лекарства. За 2022 год они собрали 5 т, но в окружающей среде осталось в десятки раз больше, — отметила эксперт. — Люди охотно реагируют на такие инициативы, мы это также видим по сбору батареек, который организуют торговые сети.
Покупатели могут сдать батарейки в супермаркетах — это добровольная инициатива торговых сетей, она направлена на то, чтобы повысить культуру заботы об окружающей среде в обществе, пояснил «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. Ритейлеры практикуют сбор батареек более пяти лет — это делают для их дальнейшей передачи на утилизацию. В 2022-м покупатели только трех розничных компаний — X5 Group, «Магнита» и «Ленты», — сдали на переработку более 120 т батареек, это как минимум на треть больше, чем годом ранее, подчеркнул эксперт.