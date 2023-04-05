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11:51 (мск), источник: m24.ru

В РФ за сутки выявили 8 636 случаев COVID-19

На территории Российской Федерации за минувшие сутки выявили 8 636 новых случаев COVID-19. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: Агентство «Москва»

Согласно данным портала, всего за прошедшие 24 часа с коронавирусной инфекцией госпитализировали 1 294 человека. Справиться с заболеванием удалось 11 807 пациентам. Умерли от этой инфекции 36 человек.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 на территории России зарегистрировано 22 679 739 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 22 049 429 пациентов, скончались от ковида 397 420 человек.

4 апреля специалисты зафиксировали на территори России 7 141 новый случай коронавируса. Госпитализировали в те сутки 1 513 человек. Кроме того зарегистрировали 38 летальных исходов. Однако поборот заболевание смогли 12 264 гражданина.

В марте официальный портал о коронавирусной инфекции «Стопкоронавирус.рф» заявил, что останавливает подсчет данных о коллективном иммунитете и числе вакцинированных.

Согласно информации, причина такого решения заключается в том, что антитела к коронавирусу начали чаще фиксировать у людей, которые не прошли вакцинацию.

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