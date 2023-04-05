Названы самые знаменитые супы мира

Блюдо номер один во Вьетнаме, которое готовят и едят на завтрак, обед и ужин. Фактически это наваристый суп с белой рисовой лапшой бань фо и любым протеином: в него добавляют говядину, курятину или рыбу. Зачастую на юге Вьетнама в суп Фо также кладут жилы, требуху или фрикадельки.
Изначально буйабес был простым рыбацким рагу, в которое бедняки сваливали всю мелкую рыбешку. Теперь же буйабес сочетает в себе классические средиземноморские вкусы и делает блюдо синонимом прибрежного города Марсель. Сейчас он может быть сварен из 10 видов морепродуктов одновременно, например, креветок, крабов, осьминогов, мидий и даже омаров.
Холодный пряный суп из свежих протертых овощей — идеальное блюдо для жаркой Испании. Суп готовится на основе измельченных помидоров с добавлением лимонного сока или уксуса, чеснока и оливкового масла, а также гренок из пшеничного хлеба. В некоторых регионах страны в гаспачо добавляют миндаль и кусочки апельсина, а, например, в Кордобе — вареные вкрутую яйца и ветчину.
Строгих правил приготовления этого супа нет, однако считается, что традиционно используются говядина, тклапи (высушенное пюре из мякоти сливы ткемали) и тертые грецкие орехи. Эти три компонента нельзя убрать из блюда или заменить другими. Также неповторимый аромат блюду придает специя хмели-сунели — смесь кориандра, чабера, пажитника, черного перца и календулы.
Основа традиционного борща — вареная свекла, источник витаминов и микроэлементов. А сам рецепт супа довольно прост: бульон на кости, ферментированная свекла и зажарка из овощей. Блюдо подают как горячим, так и холодным, украшая его укропом и порцией сметаны, которая придает борщу характерный розоватый оттенок.
Этот кисло-острый суп с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами является национальным блюдом Лаоса и Таиланда. Буквально название супа состоит из двух тайских слов «том» («варить» или «кипятить») и «ям» (тайский острый салат). Таким образом, в Таиланде и Лаосе «том ям» означает общее название горячих кисло-острых супов. Для более точного названия в конце добавляется вид мяса или бульона: «том ям кай» — с курицей, «том ям тхале» — с морепродуктами, «том ям кай нам кхон» — с курицей на кокосовом молоке и так далее.
Основные ингредиенты супа — тофу, редис, картофель, вакамэ, мисо и даси (традиционный японский бульон), но рецепты отличаются в зависимости от региона. Суп стал популярен еще 750 лет назад, когда у власти были самураи: воины принесли из Китая мисо — пасту из ферментированных соевых бобов и риса. Тогда же появилась традиция подавать мисо-суп к любому приему пищи.
На культовое блюдо штата Луизиана повлияли западноафриканская, индийская и французская кухни. Гамбо — это густой суп со специями, похожий по консистенции на рагу, с морепродуктами, курицей или колбасой. Вариантов приготовления у него великое множество, потому кулинары, которые хотят показать именно свое блюдо, имеют возможность попробовать свои силы на ежегодной выставке World Champion Gumbo Cookoff в Нью-Иберии.
Во время загрузки произошла ошибка.