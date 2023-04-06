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20:20 (мск), источник: Газета.Ру

В перечень «Круга добра» вошла еще одна кардиологическая операция

На очередном заседании экспертного совета в перечень заболеваний «Круга добра» включена миелопатия шейного отдела спинного мозга, осложненная зависимостью от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщает пресс-служба фонда.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом, количество заболеваний в перечне выросло до 71. Для помощи детям с этой проблемой эксперты одобрили назначение уже присутствующего в перечне закупок Фонда стимулятора диафрагмального (френического) нерва MARK IV с принадлежностями.

Также экспертный совет Фонда для детей с синдромом удлиненного интервала QT и катехоламинергической полиморфной желудочковой тахикардией согласовал организацию и финансовое обеспечение нового уникального метода лечения «Видеоассистированная селективная левосторонняя симпатэктомия». Операция согласована экспертным советом сроком на год.

Как рассказал сопредседатель рабочей группы при фонде «Круг добра» по детской кардиохирургии и кардиологии, исполнительный директор Межрегионального общества детских хирургов Рубен Мовсесян, кардиологическая помощь детям оказывается в рамках программ высокотехнологичной медицинской помощи и ОМС, однако некоторые совершенно новые технологии в эти программы еще не входят и оплачиваются за счет внебюджетных средств. Фонд взял на себя их финансирование в 2023 году.

Кроме того, экспертный совет рассмотрел и одобрил очередные заявки на обеспечение детей лекарствами. В том числе — заявки на 75 вновь выявленных пациентов, теперь у Фонда уже 5528 подопечных.

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