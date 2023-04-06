15:45 (мск), источник: Вокруг Света
Biotropica: некоторые змеи умеют вращаться, чтобы избежать нападения хищника
Герпетологи впервые увидели такой способ передвижения животного.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Казалось бы, чем нас могут удивить змеи? Ползают себе, едят, время от времени кусаются и сбиваются в клубки. Но ученые из Университета Сабах в Малайзии открыли один змеиный трюк, который раньше, как утверждается, ни один из исследователей не наблюдал. Да не просто открыли, а еще и на видео зафиксировали.
В журнале Biotropica ученые рассказали, как однажды шли в сторону известняковой горы на северо-западе Малайзии и вдруг встретили змею. Небольшую (длиной около 15 сантиметров), неопасную, похожую на «свернутый кусок проволоки или резиновой ленты, катящийся по земле» карликовую тростниковую змею.
Ученые тут же забыли, куда шли, и начали изучать встреченную змею. Но стоило им приблизиться, как она свернулась в вертикальный обруч, подпрыгнула и покатилась вниз по склону, чтобы укрыться в безопасном месте.
Впервые увидев такой трюк в исполнении змеи, команда ученых погналась за ней, поймала и продолжила опыты. На этот раз змею положили на ровный участок вдоль дороги. И она повторила свой акробатический этюд, сбежав от исследователей.
Такое поведение удивило ученых, потому что до сих пор ни одна змея не прославилась изобретением колеса. Двигаются они прямо, боковыми волнами, извиваясь или гармошкой, а для самозащиты могут притворяться мертвыми, издавать неприятные запахи или менять цвет. Но колесо!
«Вращение вокруг своей оси, вероятно, очень трудозатратно для змей, поскольку они не могут делать такие движения долго или перемещаться так на большие расстояния. Это защитный механизм, используемый только в крайнем случае».