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11:16 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 8 955 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 955, летальных исходов из-за ковида — на 37. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Источник: AP 2022

Днем ранее в стране зарегистрировали 8 915 случай заражения и 38 смертей, всего с начала пандемии — 22 706 980 и 397 534 соответственно. Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 9 956 против 10 685 днем ранее, до 22 080 949.

За сутки в России госпитализировали 1 221 заболевших ковидом против 1 167 днем ранее (рост на 4,6%). Число госпитализаций увеличилось в 45 регионах и уменьшилось в 31, еще в 9 ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 1 317 против 1 140 днем ранее, до 3 487 712. Умерли 8 заболевших (днем ранее — 9, всего с начала пандемии — 48 520). Количество выздоровевших возросло на 1 379, до 3 294 929.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 891 случай заражения и 1 028 случаев выздоровления, всего с начала пандемии — 1 925 272 и 1 878 178 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на 6, до 37 455.

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