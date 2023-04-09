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02:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Врачи рассказали о бесполезности пульсоксиметров при коронавирусе

Американские ученые выяснили, что использования пульсоксиметра (прибора для измерения уровня кислорода в крови) не более эффективно, чем просто спрашивать пациентов с коронавирусом, есть ли у них одышка. Исследование специалистов из Пенсильванского университета опубликовано в The New England Journal of Medicine.

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Источник: РИА "Новости"

Данные приборы в начале пандемии начали применять из-за опасений, что пациенты с коронавирусом могут не заметить опасного падения уровня кислорода в крови. Ученые провели исследование, в рамках которого отслеживали показатели здоровья более двух тысяч пациентов. Два раза в день им автоматически рассылались сообщения с вопросами о том, как они себя чувствуют, присутствует ли у них одышка.

Программа наблюдения сама по себе снизила смертность на 68 процентов. Но само использование пульсоксиметров не спасло больше жизней и даже не избавило пациентов от беспокойства. В начале пандемии многие специалисты обращали внимание на эти приборы и советовали их своим пациентам. Однако исследование показало, что у использования пульсоксиметров не может быть реальных преимуществ.

20 февраля появилась информация, что команда специалистов из Университета Сан-Паулу в Бразилии научилась обнаруживать коронавирус по образцам слез. Метод был протестирован на 61 пациенте, госпитализированном с COVID-19. Авторы исследования также использовали тест Ширмера, при котором полоска специальной бумаги помещается на пять минут внутрь нижнего века.

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