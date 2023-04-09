В России выявили 8 008 случаев заражения коронавирусом за сутки

Днем ранее в стране зарегистрировали 8 955 случаев заражения и 37 смертей, всего с начала пандемии — 22 714 988 и 397 570 соответственно. Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 7 307 против 9 956 днем ранее, до 22 088 256.
За сутки в России госпитализировали 602 заболевших ковидом против 1 221 днем ранее (снижение на 50,7%). Число госпитализаций увеличилось в 13 регионах и уменьшилось в 63, еще в девяти ситуация не изменилась.
В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 887 против 1 317 днем ранее, до 3 488 599. Умерли восемь заболевших (днем ранее — восемь, всего с начала пандемии — 48 528). Количество выздоровевших возросло на 902, до 3 295 831.
В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 820 случаев заражения и 709 случаев выздоровления, всего с начала пандемии — 1 926 092 и 1 878 887 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на шесть, до 37 461.