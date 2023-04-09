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11:17 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 8 008 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 008, летальных исходов из-за ковида — на 36. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Источник: РИА "Новости"

Днем ранее в стране зарегистрировали 8 955 случаев заражения и 37 смертей, всего с начала пандемии — 22 714 988 и 397 570 соответственно. Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 7 307 против 9 956 днем ранее, до 22 088 256.

За сутки в России госпитализировали 602 заболевших ковидом против 1 221 днем ранее (снижение на 50,7%). Число госпитализаций увеличилось в 13 регионах и уменьшилось в 63, еще в девяти ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 887 против 1 317 днем ранее, до 3 488 599. Умерли восемь заболевших (днем ранее — восемь, всего с начала пандемии — 48 528). Количество выздоровевших возросло на 902, до 3 295 831.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 820 случаев заражения и 709 случаев выздоровления, всего с начала пандемии — 1 926 092 и 1 878 887 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на шесть, до 37 461.

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