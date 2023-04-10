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11:29 (мск), источник: Ведомости

В Курской области вслед за Белгородской отказались от проведения парада Победы

В Курской области не станут проводить парад Победы 9 мая, заявил губернатор Роман Старовойт на оперативном совещании.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Принято решение военный парад 9 мая на территории Курской области не проводить, учитывая текущую ситуацию», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Это решение Старовойт объяснил мерами по усилению антитеррористических мер в регионе, которые были согласованы на прошлой неделе. О том, в каком формате пройдет акция «Бессмертный полк», губернатор пообещал сообщить позднее.

5 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене парада Победы в Белгороде, чтобы «не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих» в центре города. По его словам, на ближайшем заседании регионального оперативного штаба рассмотрят вопрос о проведении салюта на 9 мая, шествия «Бессмертного полка» и о праздновании 80-летия Прохоровского сражения.

В Курской и Белгородской областях, а также еще в шести регионах действует режим «среднего уровня реагирования», введенный в октябре президентом РФ Владимиром Путиным.

Региональные и местные органы власти в рамках этого режима могут проводить отдельные мероприятия по территориальной обороне, гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Кроме того, органы власти получат полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

В обоих регионах также действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Территория Курской области периодически подвергается обстрелам ВСУ. Так, 5 апреля Старовойт сообщил об обстреле окрестностей села Гордеевка, в результате чего без света остались три населенные пункта. В ночь на 1 апреля ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на крышу Дома культуры в приграничном селе Дроновка. В результате инцидента никто не пострадал, но осколки незначительно повредили окна и фасады расположенных рядом зданий фельдшерско-акушерского пункта и сельсовета.

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