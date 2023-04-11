15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: почему яйца максимально полезны для здоровья
И как их ежедневное употребление влияет на организм.
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Как пишет издание Zdrowie Interia, о куриных яйцах сложилось множество мифов. Многие до сих пор не знают, стоит ли включать их в свой рацион. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, стоит обратиться к недавним исследованиям.
Некоторые ученые считали, что из-за насыщенных жиров куриные яйца способствуют развитию сердечных заболеваний. Однако это не так. Исследование 2009 года показало, что белки, полученные из яиц, превращаются в желудочно-кишечные ферменты, производя пептиды, которые действуют как ингибиторы АПФ (компонент обычно используемых рецептурных препаратов для снижения артериального давления).
И хотя яичные желтки содержат относительно большое количество холестерина, было проведено множество исследований, показывающих, что потребление их в стандартных количествах не повышает его уровень в организме.
Триптофан — важный предшественник серотонина, который помогает регулировать настроение. А тирозин синтезирует дофамин и норадреналин, способствующие повышению концентрации и умственной активности. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что регулярное употребление яиц защищает от депрессии, тревожных состояний и нейродегенеративных заболеваний, включая деменцию и болезнь Альцгеймера.
Стоит отметить, что яйца являются диетическим продуктом. Одно куриное яйцо среднего размера содержит всего 75 калорий, поэтому люди, которые стремятся похудеть, могут смело включать его в свой рацион. Этот продукт имеет нулевой гликемический индекс, что делает его почти безопасным компонентом в рационе людей с инсулинорезистентностью и диабетом II типа.
Одно из исследований на 50 добровольцах с ожирением показало, что употребление этого продукта на завтрак продлило ощущение сытости и заставило испытуемых съесть примерно на 180 калорий меньше во время обеда. Также употребление яиц положительно влияет и на зрение.
Они не улучшают, но защищают от возрастной деградации глаз. За это отвечают пигменты лютеин и зеаксантин, высокое содержание которых было обнаружено в яичных желтках. Эти вещества являются мощными антиоксидантами, которые накапливаются в сетчатке глаза. Потребление достаточного количества этих пигментов может значительно снизить риск катаракты и дегенерации желтого пятна.
Исследование, проведенное на группе пожилых людей, показало, что употребление одного яйца в день в течение пяти недель повышает уровень лютеина в крови на 26% и зеаксантина на 38%. Также этот продукт богат на витамин А, дефицит которого является одной из наиболее распространенных причин слепоты.
Однако качество яиц зависит от многих факторов.
Причины этих различий очевидны: органические фермы обязаны кормить кур кормами без добавок, также на их самочувствие положительно влияет присутствие свежего воздуха и свободы в передвижениях.
Кстати, недавно мы собрали самые необычные пироги со всего мира. Советуем вам попробовать приготовить казатьелло — итальянский пирог с яйцами, запеченными в скорлупе.
Олеся Маевская