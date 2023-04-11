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15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: почему яйца максимально полезны для здоровья

И как их ежедневное употребление влияет на организм.

Источник: Reuters

Как пишет издание Zdrowie Interia, о куриных яйцах сложилось множество мифов. Многие до сих пор не знают, стоит ли включать их в свой рацион. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, стоит обратиться к недавним исследованиям.

Некоторые ученые считали, что из-за насыщенных жиров куриные яйца способствуют развитию сердечных заболеваний. Однако это не так. Исследование 2009 года показало, что белки, полученные из яиц, превращаются в желудочно-кишечные ферменты, производя пептиды, которые действуют как ингибиторы АПФ (компонент обычно используемых рецептурных препаратов для снижения артериального давления).

И хотя яичные желтки содержат относительно большое количество холестерина, было проведено множество исследований, показывающих, что потребление их в стандартных количествах не повышает его уровень в организме.

Также яйца содержат две аминокислоты — триптофан и тирозин — с мощными антиоксидантными свойствами, что важно для профилактики рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Триптофан — важный предшественник серотонина, который помогает регулировать настроение. А тирозин синтезирует дофамин и норадреналин, способствующие повышению концентрации и умственной активности. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что регулярное употребление яиц защищает от депрессии, тревожных состояний и нейродегенеративных заболеваний, включая деменцию и болезнь Альцгеймера.

Стоит отметить, что яйца являются диетическим продуктом. Одно куриное яйцо среднего размера содержит всего 75 калорий, поэтому люди, которые стремятся похудеть, могут смело включать его в свой рацион. Этот продукт имеет нулевой гликемический индекс, что делает его почти безопасным компонентом в рационе людей с инсулинорезистентностью и диабетом II типа.

Более того, из-за высокого содержания белка у яиц высокий индекс сытости.

Одно из исследований на 50 добровольцах с ожирением показало, что употребление этого продукта на завтрак продлило ощущение сытости и заставило испытуемых съесть примерно на 180 калорий меньше во время обеда. Также употребление яиц положительно влияет и на зрение.

Они не улучшают, но защищают от возрастной деградации глаз. За это отвечают пигменты лютеин и зеаксантин, высокое содержание которых было обнаружено в яичных желтках. Эти вещества являются мощными антиоксидантами, которые накапливаются в сетчатке глаза. Потребление достаточного количества этих пигментов может значительно снизить риск катаракты и дегенерации желтого пятна.

Исследование, проведенное на группе пожилых людей, показало, что употребление одного яйца в день в течение пяти недель повышает уровень лютеина в крови на 26% и зеаксантина на 38%. Также этот продукт богат на витамин А, дефицит которого является одной из наиболее распространенных причин слепоты.

Однако качество яиц зависит от многих факторов.

Исследования кур с птицефабрик показали, что яйца птиц на свободном выгуле характеризуются гораздо лучшим соотношением витаминов и микроэлементов к холестерину.

Причины этих различий очевидны: органические фермы обязаны кормить кур кормами без добавок, также на их самочувствие положительно влияет присутствие свежего воздуха и свободы в передвижениях.

Кстати, недавно мы собрали самые необычные пироги со всего мира. Советуем вам попробовать приготовить казатьелло — итальянский пирог с яйцами, запеченными в скорлупе.

Олеся Маевская

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