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18:02 (мск), источник: Life.ru

Вассерман объяснил, почему единственный в ГД воздержался по закону о вейпах

Депутат Госдумы и знаменитый эрудит Анатолий Вассерман оказался единственным, кто воздержался в ходе голосования по законопроекту о запрете продажи вейпов подросткам. Парламентарий объяснил Лайфу своё решение и рассказал, сколько лет он курил сам.

Источник: РИА "Новости"

«Мне не понравилось то, что законопроект сформулирован слишком расплывчато. Многое можно в нём трактовать как борьбу не только с вейпами, но и с любыми средствами доставки никотина… Я против полного ограничения потребления никотина. Просто потому, что весь мировой опыт доказывает: где падает потребление табака, там растёт потребление конопли», — отметил парламентарий.

Также Вассерман считает, что запрет на продажу вейпов подростки смогут легко обойти, как сейчас, например, происходит с продажей табака и алкоголя. Кстати, депутат признался, что сам курил больше 20 лет, однако 30 лет он уже не притрагивается к сигаретам.

Напомним, сегодня, 11 апреля, депутаты Госдумы приняли сразу в трёх чтениях закон об ужесточении правил оборота вейпов, он предусматривает полный запрет продажи таких устройств несовершеннолетним. Документ был принят почти единогласно — за проголосовали 402 парламентария. При этом один — Анатолий Вассерман — воздержался.

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