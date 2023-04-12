Российская армия получит комплекс «Робоснайпер», сообщил источник

«Конструкторское бюро интегрированных систем совместно с “Лобаев Роботикс” завершили заводские испытания нового дистанционно управляемого снайперского комплекса “Робоснайпер”. В ближайшее время система отправится на опытную эксплуатацию в боевые подразделения», — заявил собеседник агентства.
Он не стал раскрывать тактико-технические характеристики роботизированной снайперской винтовки, но отметил, что «Робоснайпер» стал продуктом развития проекта «Антимайдан-Рубеж».
Ранее основатель предприятия-соразработчика данного проекта Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказывал в интервью РИА Новости, что в рамках научно-исследовательской работы «Антимайдан-Рубеж» создавался роботизированный снайперский антидроновый комплекс, применение которого против малоразмерных беспилотников позволило бы сэкономить дорогостоящие ракеты.