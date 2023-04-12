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05:10 (мск), источник: © РИА Новости

Российская армия получит комплекс «Робоснайпер», сообщил источник

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В России создали дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер», он успешно прошел заводские испытания, а в ближайшее время поступит на опытную эксплуатацию в войска, сообщил РИА Новости информированный источник.

Источник: РИА "Новости"

«Конструкторское бюро интегрированных систем совместно с “Лобаев Роботикс” завершили заводские испытания нового дистанционно управляемого снайперского комплекса “Робоснайпер”. В ближайшее время система отправится на опытную эксплуатацию в боевые подразделения», — заявил собеседник агентства.

Он не стал раскрывать тактико-технические характеристики роботизированной снайперской винтовки, но отметил, что «Робоснайпер» стал продуктом развития проекта «Антимайдан-Рубеж».

Ранее основатель предприятия-соразработчика данного проекта Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказывал в интервью РИА Новости, что в рамках научно-исследовательской работы «Антимайдан-Рубеж» создавался роботизированный снайперский антидроновый комплекс, применение которого против малоразмерных беспилотников позволило бы сэкономить дорогостоящие ракеты.

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