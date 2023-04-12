Российский консул посетил 10 апреля осужденную в Белоруссии Софью Сапегу

«Ранее посольство направило в уполномоченные белорусские органы запрос на очередное посещение нескольких граждан России, находящихся в заключении на территории республики, в числе которых и Софья Сапега, отбывающая наказание в исправительной колонии Гомельской области, — сказал он. — Как только соответствующее разрешение белорусскими властями было оформлено, наш консул в понедельник, 10 апреля, посетил Софью Сапегу».
В ходе встречи с осужденной гражданкой России «от нее было получено согласие на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории Российской Федерации», добавил Маскалев.
«Следующим этапом [после получения от Сапеги согласия на экстрадицию в РФ], в том числе и техническими деталями процедуры экстрадиции, занимаются российские и белорусские правоохранительные органы», — сказал он.
В начале апреля СМИ сообщили, что Сапега может в скором времени вернуться на родину, где ей предстоит отбывать оставшуюся часть наказания. Отмечалось, что ее родители подали в Минюст РФ ходатайство о переводе дочери в Россию, а белорусская сторона дала на это согласие. В настоящий момент семья Сапеги ждет суда в РФ, который должен установить срок отбывания ею наказания на родине.
Сапегу задержали 23 мая 2021 года в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Она была признана виновной в совершенных группой лиц умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности, которые повлекли тяжкие последствия, а также в незаконном сборе и распространении персональной информации. Гродненский областной суд в мае прошлого года приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Позднее она написала прошение о помиловании, в котором ей было отказано.