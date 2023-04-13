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12:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нейросеть показала животных Московского зоопарка в разных мирах

Манул Тимофей особенно хорош.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Нейросеть Midjourney позволила увидеть самых известных обитателей Московского зоопарка в фантазийных сюжетах. Так появились картинки с манулом Тимофеем, пандами Жуи и Диндин, леопардом Мизером, жирафом Самсоном и другими животными.

Манул, который всю осень набирал вес, весной его сбрасывает. В интерпретации нейросети Тимофей худеет, занимаясь в спортзале. Панды были нарисованы в разных стилях и локациях.

Так Жуи оказался на прогулке по Красной площади, а Диндин — в киберпанк-вселенной, где он работает над каким-то кодом. Жираф Самсон прокатился на метро в час пик, летучие мыши встретили рассвет на даче, а леопард Мизер побывал на празднике. Судя по выражению мордочки, ему там не очень нравится.

Ранее мы показывали, как нейросеть нарисовала 15 главных научных открытий 2022 года.

Олеся Маевская

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