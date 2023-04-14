Минздрав предложил проводить диспансеризацию по месту работы или учебы

Инициатива разработана, чтобы создать дополнительные условия для прохождения профилактических медосмотров и диспансеризации взрослым населением, отметили в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс». В Минздраве считают, что такая мера позволит проверить здоровье и получить индивидуальные рекомендации большему числу граждан.
Согласно документу, россияне смогут пройти диспансеризацию на работе и в вузах. Уведомлять о такой возможности сотрудника или студента должен работодатель или учебное заведение. Кроме того, компания или вуз должны совместно с медицинской организацией планировать проведение медосмотра и диспансеризации. Порядок маршрутизации граждан при этом устанавливают органы исполнительной власти в сфере здравоохранения конкретных субъектов РФ.
10 апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в 2022 г. диспансеризацию прошло 46% населения страны, что превысило запланированный показатель на треть. Он отметил, что осмотры и диспансеризация являются «важнейшим направлением» работы ведомства, поскольку они позволяют как можно раньше выявлять заболевания.