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01:26 (мск), источник: Ведомости

Минздрав предложил проводить диспансеризацию по месту работы или учебы

Минздрав России предлагает предоставить гражданам возможность проходить диспансеризацию по месту работы или учебы. Проект приказа об этом размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: Агентство «Москва»

Инициатива разработана, чтобы создать дополнительные условия для прохождения профилактических медосмотров и диспансеризации взрослым населением, отметили в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс». В Минздраве считают, что такая мера позволит проверить здоровье и получить индивидуальные рекомендации большему числу граждан.

Согласно документу, россияне смогут пройти диспансеризацию на работе и в вузах. Уведомлять о такой возможности сотрудника или студента должен работодатель или учебное заведение. Кроме того, компания или вуз должны совместно с медицинской организацией планировать проведение медосмотра и диспансеризации. Порядок маршрутизации граждан при этом устанавливают органы исполнительной власти в сфере здравоохранения конкретных субъектов РФ.

10 апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в 2022 г. диспансеризацию прошло 46% населения страны, что превысило запланированный показатель на треть. Он отметил, что осмотры и диспансеризация являются «важнейшим направлением» работы ведомства, поскольку они позволяют как можно раньше выявлять заболевания.

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