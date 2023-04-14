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14:01 (мск), источник: ТАСС

Испанская спортсменка побила мировой рекорд, проведя 500 дней в одиночестве в пещере

Беатрис Фламини находилась на глубине 70 метров без контакта с внешним миром.

Источник: Reuters

МАДРИД, 14 апреля. /ТАСС/. Испанская спортсменка Беатрис Фламини покинула в пятницу пещеру в провинции Гранада, где провела 500 дней в одиночестве. Как сообщила телерадиокомпания Radio Television Espanola, женщина побила мировой рекорд.

Отмечается, что спортсменка находилась в пещере на глубине 70 метров без контакта с внешним миром. По завершении эксперимента Фламини встретили друзья и команда, поддерживавшие ее.

Спортсменка назвала свой опыт отличным и непревзойденным. Как уточняет радиостанция Cadena SER, она вошла в пещеру 30 ноября 2021 года. «Я провела там полтора года, — сказала Фламини собравшимся журналистам. — Разрешите мне принять душ, и мы увидимся позже». Женщине также предстоит пройти медицинский осмотр.

Инициатива спортсменки является частью проекта Timecave, в рамках которого были проведены научные исследования, направленные на оценку психических и физических последствий экстремальных условий. Ее нахождение в пещере постоянно контролировалось спелеологами, которые также подготовили пещеру, выбранную для эксперимента.

В частности, члены команды спортсменки следили за состоянием ее здоровья с помощью камер наблюдения и других способов. Также Фламини поставляли еду и воду.

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