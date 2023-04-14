16:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нью-Йорк назначил первого в истории «крысиного царя»
Им стала бывшая школьная учительница.
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Как сообщает UPI, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс назначил первого в истории города «крысиного царя». Предполагается, что этот человек будет решать проблему растущей популяции крыс в «Большом Яблоке», которая стала серьезной проблемой качества жизни и здоровья горожан.
Первым «крысиным королем» стала бывшая школьная учительница Кэтлин Корради. «У Кэти есть знания, драйв, опыт и энергия, чтобы избавиться от грызунов и создать более чистый и гостеприимный город для всех жителей Нью-Йорка», — добавил Адамс.
Корради будет отвечать за создание плана по борьбе с крысами, а также координировать работу городских агентств по обнаружению и ликвидации вредителей. К концу сентября прошлого года было подано больше 21 тысячи жалоб на крыс, что на 74% больше, чем за тот же период в 2020 году.
Недавно в Танзании начали тренировать гигантских крыс-спасателей с рюкзаками. Этим занимаются специалисты некоммерческой организации APOPO, которая известна тем, что обучает грызунов поиску неразорвавшихся наземных мин и выявлению случаев туберкулеза по запаху.
Олеся Маевская