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21:06 (мск), источник: Аргументы и факты

Как сменить управляющую компанию: три простых вопроса юристу

Если не удается добиться нормальной работы от управляющей компании своего дома, ее можно заменить на другую. Это реально, важно только соблюдать все правила.

Источник: РИА "Новости"

Перебои с водой, часто отключают свет, в платежках появились непонятные строки и непомерно большие суммы, а подъезды заросли грязью и давно нуждаются в ремонте? Это признаки плохой работы управляющей компании (УК), которая обслуживает дом. Организацию можно заменить на другую, но чтобы это сделать, надо учесть несколько важных нюансов, о которых aif.ru рассказала адвокат и медиатор Наталья Хурчакова.

Есть три типа управляющих компаний:

Временные. Как правило, их назначают застройщики после сдачи дома в эксплуатацию на срок до трех месяцев, чтобы у жильцов было время выбрать себя постоянную организацию для обслуживания дома.

Назначенные муниципалитетом. Если собственники сами не определились с выбором УК, за них это сделает муниципалитет по результатам открытого конкурса. Такие УК назначают на период от года до трех лет. Собственников о сделанном за них выборе обязаны уведомить письменно.

Назначенные собственниками. Чтобы назначить организацию управляющей компанией, надо провести собрание владельцев недвижимости в здании, на котором простым большинством (50% от всех собственников плюс один голос) принять решение о заключении договора с конкретной организацией. Срок действия такого контракта — от 1 года до 5 лет.

Какие есть причины для расторжения контракта с управляющей компанией?

— условия заключенного с УК договора могут предусматривать возможность расторжения в любой момент,

— истекает срок действия договора,

— организация была лишена лицензии и больше не может быть управляющей компанией,

— УК уличена в систематических нарушениях и неисполнении условий соглашения.

Как провести смену управляющей компании?

Создать инициативную группу владельцев квартир в доме. Она должна сделать две вещи. Во-первых, найти новую управляющую компанию, запросить у нее информацию по тарифам и провести предварительные переговоры. Во-вторых, собрать доказательства того, что нынешняя УК не исполняет свои обязательства. Если срок соглашения с ней и так подходит к концу, второе можно не делать.

Организовать общее собрание собственников квартир в доме. Провести голосование, получить 50% плюс один голос за смену УК на новую. Изготовить протокол собрания, собрать подписи всех участников.

N.B. Очень важно правильно и точно оформить все документы, связанные с проведением собрания.

Если там будут допущены малейшие нарушения, опытный юрист всегда сможет оспорить принятое собственниками решение.

В течение десяти дней передать копию протокола общего собрания собственников в УК, с которой хотят расторгнуть договор, для ознакомления.

Направить уведомление в жилищную инспекцию. К нему должен быть приложен пакет документации, включающий реестр собственников, информацию о гражданах, проголосовавших очно или заочно, оригинал протокола собрания, реестр уведомления всех собственников о проведении собрания.

Передать в новую управляющую компанию копию протокола общего собрания собственников, на котором было решено воспользоваться услугами этой УК.

Ее представители в течение нескольких дней после получения документа заключат договоры со каждым собственником.

Если отставленная УК будет игнорировать решение общего собрания собственников, к делу придется привлечь жилищную инспекцию, прокуратуру или суд. Помимо документов о проведении общего собрания собственников, потребуются доказательства допущенных нарушений со стороны управляющей организации, которые были собраны заблаговременно.

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