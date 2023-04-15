Как сменить управляющую компанию: три простых вопроса юристу

Перебои с водой, часто отключают свет, в платежках появились непонятные строки и непомерно большие суммы, а подъезды заросли грязью и давно нуждаются в ремонте? Это признаки плохой работы управляющей компании (УК), которая обслуживает дом. Организацию можно заменить на другую, но чтобы это сделать, надо учесть несколько важных нюансов, о которых aif.ru рассказала адвокат и медиатор Наталья Хурчакова.
Есть три типа управляющих компаний:
Временные. Как правило, их назначают застройщики после сдачи дома в эксплуатацию на срок до трех месяцев, чтобы у жильцов было время выбрать себя постоянную организацию для обслуживания дома.
Назначенные муниципалитетом. Если собственники сами не определились с выбором УК, за них это сделает муниципалитет по результатам открытого конкурса. Такие УК назначают на период от года до трех лет. Собственников о сделанном за них выборе обязаны уведомить письменно.
Назначенные собственниками. Чтобы назначить организацию управляющей компанией, надо провести собрание владельцев недвижимости в здании, на котором простым большинством (50% от всех собственников плюс один голос) принять решение о заключении договора с конкретной организацией. Срок действия такого контракта — от 1 года до 5 лет.
Какие есть причины для расторжения контракта с управляющей компанией?
— условия заключенного с УК договора могут предусматривать возможность расторжения в любой момент,
— истекает срок действия договора,
— организация была лишена лицензии и больше не может быть управляющей компанией,
— УК уличена в систематических нарушениях и неисполнении условий соглашения.
Как провести смену управляющей компании?
Создать инициативную группу владельцев квартир в доме. Она должна сделать две вещи. Во-первых, найти новую управляющую компанию, запросить у нее информацию по тарифам и провести предварительные переговоры. Во-вторых, собрать доказательства того, что нынешняя УК не исполняет свои обязательства. Если срок соглашения с ней и так подходит к концу, второе можно не делать.
Организовать общее собрание собственников квартир в доме. Провести голосование, получить 50% плюс один голос за смену УК на новую. Изготовить протокол собрания, собрать подписи всех участников.
N.B. Очень важно правильно и точно оформить все документы, связанные с проведением собрания.
Если там будут допущены малейшие нарушения, опытный юрист всегда сможет оспорить принятое собственниками решение.
В течение десяти дней передать копию протокола общего собрания собственников в УК, с которой хотят расторгнуть договор, для ознакомления.
Направить уведомление в жилищную инспекцию. К нему должен быть приложен пакет документации, включающий реестр собственников, информацию о гражданах, проголосовавших очно или заочно, оригинал протокола собрания, реестр уведомления всех собственников о проведении собрания.
Передать в новую управляющую компанию копию протокола общего собрания собственников, на котором было решено воспользоваться услугами этой УК.
Ее представители в течение нескольких дней после получения документа заключат договоры со каждым собственником.
Если отставленная УК будет игнорировать решение общего собрания собственников, к делу придется привлечь жилищную инспекцию, прокуратуру или суд. Помимо документов о проведении общего собрания собственников, потребуются доказательства допущенных нарушений со стороны управляющей организации, которые были собраны заблаговременно.