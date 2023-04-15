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13:33 (мск), источник: Аргументы и факты

Можно ли сдать еду или косметику, которые не понравились?

В рекламе встречаются утверждения от компаний, что «если вам не понравится наш товар, то мы вернем вам деньги». Разве с едой и косметикой так можно?

Источник: РИА "Новости"

«Продавцы бытовой химии, косметики или продуктов, которые такое утверждают, нарушают закон о рекламе, — считает юрист, специалист по медиации Юрий Капштык. — Закон о защите прав потребителей действительно позволяет в течении 14 дней вернуть товар. Но есть исключения, в которые входит, в том числе, косметика. Ее, как и лекарства, средства личной гигиены, вернуть продавцу нельзя, такой список утвержден правительством, поэтому с косметикой возврат после использования невозможен».

С едой ситуация обстоит иначе, продолжает юрист. Вернуть можно только продукт в заводской упаковке, которую никто не вскрывал. Но только в случае, если в момент продажи уже истек срок годности или были обнаружены какие-то явные изъяны. Еда, которую готовили, резали, сервировали возврату не подлежит, уверен Капштык.

«Для меня не вкусно — это не основание, — добавляет он. — Люди разные, у каждого свой вкус. Если нарушен срок годности — это аргумент, остальное — оценочные суждения».

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