13:33 (мск), источник: Аргументы и факты
Можно ли сдать еду или косметику, которые не понравились?
В рекламе встречаются утверждения от компаний, что «если вам не понравится наш товар, то мы вернем вам деньги». Разве с едой и косметикой так можно?
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«Продавцы бытовой химии, косметики или продуктов, которые такое утверждают, нарушают закон о рекламе, — считает юрист, специалист по медиации Юрий Капштык. — Закон о защите прав потребителей действительно позволяет в течении 14 дней вернуть товар. Но есть исключения, в которые входит, в том числе, косметика. Ее, как и лекарства, средства личной гигиены, вернуть продавцу нельзя, такой список утвержден правительством, поэтому с косметикой возврат после использования невозможен».
С едой ситуация обстоит иначе, продолжает юрист. Вернуть можно только продукт в заводской упаковке, которую никто не вскрывал. Но только в случае, если в момент продажи уже истек срок годности или были обнаружены какие-то явные изъяны. Еда, которую готовили, резали, сервировали возврату не подлежит, уверен Капштык.
«Для меня не вкусно — это не основание, — добавляет он. — Люди разные, у каждого свой вкус. Если нарушен срок годности — это аргумент, остальное — оценочные суждения».