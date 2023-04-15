Помпеи: что мы узнали благодаря раскопкам 13 апреля 1895 года, 128 лет назад, при раскопках Помпей был найден скелет, прозванный впоследствии "античным скупым рыцарем"
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
10В Венеции почти пересохли каналы
Главное
Спецоперация на Украине
06:18 (мск), источник: Известия

Пасха в 2023 году: всё о православном празднике

Традиции и символы Светлого Христова Воскресения.

Источник: AP 2022

Приближается Пасха, и уже в это воскресенье, 16 апреля, православные христиане будут поздравлять друг друга радостным приветствием «Христос Воскресе!». «Известия» собрали всё самое важное, что нужно знать о празднике.

Пасха — главный праздник в христианстве, она символизирует чудесное воскресение Спасителя. Светлое Христово Воскресение предваряют 40-дневный Великий пост, за которым следуют Лазарева суббота, Вербное воскресенье и Страстная седмица, — в 2023 году этот период длился с 27 февраля до 15 апреля. Пасху христиане отмечают в течение 40 дней: ровно столько оставался со своими учениками Иисус после Воскресения. Самой праздничной считают первую неделю по Пасхе — Светлую седмицу.

На Воскресение Христово верующие посещают храмы. Праздничное богослужение начнется в ночь с 15 на 16 апреля, на литургии прозвучит тропарь «Христос воскресе из мертвых…», во время службы священники и прихожане пройдут крестным ходом. Во время богослужения верующие причащаются, а дома садятся за праздничный стол с куличом и пасхой. В этот день принято помогать нуждающимся. Можно как подать милостыню, так и поделиться освященной снедью.

Погода на Светлую Пасху

В Москве на Пасху немного похолодает, но в целом погода останется по-весеннему теплой. Днем будет солнечно, воздух прогреется до 12 градусов, в Московской области — до 10 градусов. В пасхальную ночь в столице ожидается 2 градуса тепла, в Московской области будет около ноля. По данным Гидрометцентра, в большинстве регионов страны установится типичная для середины апреля погода.

Благодатный огонь — 2023: когда сходит, трансляция

Ежегодно в Великую Субботу в иерусалимском храме Гроба Господня сходит Благодатный огонь. Он символизирует присутствие и воскрешение Христа. За частицей Благодатного огня в Иерусалим прибывают тысячи паломников, церемонию смотрят во всем мире. В 2023 году трансляция схождения Благодатного огня начнется около 13:00 мск, ее будут транслировать телеканал «Известия», а также многие интернет-площадки и сайты российского ТВ.

По традиции частицу Благодатного огня из храма Гроба Господня привозят в Россию. В 2023 году самолет с огнем прибудет в столицу вечером 15 апреля. В прошлом году Благодатный огонь привезли в храм Христа Спасителя на пасхальную литургию, а также раздавали желающим в 15 крупных храмах столицы. При этом «несхождение» Благодатного огня не приведет к концу света, пояснил протоиерей Павел Великанов.

Святить яйца и куличи на Пасху в 2023 году: когда и зачем

Главные символы Пасхи — крашеные яйца и кулич. Яйцо символизирует и гробницу Христа, и новую жизнь, которую дарует Спаситель, очистив мир от грехов своей кровью. Именно поэтому яйца принято красить в красный цвет.

Кулич — главная часть пасхальной трапезы. Если во время поста верующие ограничивали себя в еде, то праздничный пасхальный хлеб выпекали вкусным и пышно украшали в знак радости от соприкосновения с Вечностью. Красить яйца и печь куличи принято в Страстной четверг, а освящать пасхальную снедь — в Великую субботу, накануне Пасхи. Но верующие часто приносят куличи для освящения и в день пасхальной службы.

Блюда на пасхальный стол — 2023

Кулич, пасха и яйца являются главным украшением праздничного стола. Куличом верующие разговляются после возвращения с пасхальной службы. Пасхальными яйцами принято христосоваться, разбивая их друг о друга и произнося «Христос Воскресе!». Также разрешено выпить немного сока или кагора. К угощению можно добавить сытное мясное блюдо, но в целом соблюдать умеренность в еде.

Пасхальная служба 2023: во сколько начинается, трансляция

Праздничные службы в храмах начнутся уже в Великую субботу накануне Светлого Воскресенья и продлятся всю Светлую седмицу. Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя начнется в полночь 16 апреля, трансляцию будут вести телеканал «Известия» и многие другие каналы российского телевидения. В 2023 году традиции показывать пасхальную службу по ТВ исполняется 33 года. Комментатор поясняет, что происходит в тот или иной момент службы. Для тех, кто не нуждается в пояснениях, но не может лично присутствовать на службе, крупные храмы включают онлайн-трансляции богослужения без комментариев.

Как будет работать метро на Пасху в Москве 2023: расписание транспорта

Автобусы, метро и МЦК в пасхальную ночь, 16 апреля, будут работать на час дольше. МЦК и метро будут ходить до 02:00, а в один из 160 маршрутов автобусов и трамваев можно будет сесть до 03:30 мск. Ночные маршруты автобусов и электробусов Москвы будут работать в штатном режиме. В дополнение к этому от метро и ж/д станций запустят 35 бесплатных автобусов к 16 кладбищам, а движение транспорта на улицах возле кладбищ будет ограничено на Пасху, Красную горку (23 апреля) и Радоницу (25 апреля) с 06:00 до 16:00 мск. В ночь с 15 на 16 апреля с 00:01 до 00:20 из-за крестного хода на Пасху закроют проезд в районе Крапивенского переулка, Петровки и Петровского бульвара.

Православные поздравления на Пасху

В Светлое Воскресенье и в последующие 40 дней верующие христосуются — поздравляют со Светлым Христовым Воскресением своих родных и близких жизнеутверждающими словами «Христос воскресе!». Ответом на это служит фраза «Воистину воскресе!». Главное в пасхальном приветствии — его высокий духовный смысл. Для верующих вместе с Воскресением Христовым смерть перестает быть печальным событием, наоборот, она дарит надежду на встречу со Спасителем.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
религиипамятные даты