Четыре добровольца целый год проживут в симуляторе Марса Эксперимент должен показать, способны ли люди в принципе выдержать условия жизни на Красной планете
Фоторепортажи
10В Венеции почти пересохли каналы
6В Японии сакура зацвела раньше срока
Главное
Спецоперация на Украине
07:57 (мск), источник: ТАСС

Маск считает, что развитие ИИ может грозить уничтожением человечества

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Илон Маск полагает, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) может грозить уничтожением человечества. С такой оценкой он выступил в интервью телеканалу Fox News, которое показали в понедельник.

Источник: Reuters

По словам Маска, ИИ может оказаться опаснее, чем неудачно смоделированные или собранные самолеты, или плохо собранные автомобили, в том смысле, что «у него есть потенциал для уничтожения цивилизации». Он подчеркнул, что подобный сценарий обыгрывался в серии фильмов «Терминатор». «Но все произойдет не как в “Терминаторе”, потому что разум будет находиться в центрах обработки данных. Роботы будут лишь конечным фактором», — подчеркнул он.

Предприниматель подчеркнул, что зачастую ограничения в той или иной сфере вводятся «лишь после того, как происходит нечто плохое». «Если так получится и с ИИ, и мы решим ввести ограничения только после того, как произойдет что-то ужасное, может быть уже поздно. К тому моменту он (ИИ — прим. ТАСС) уже сам будет себя контролировать», — продолжил Маск.

На уточняющий вопрос о том, может ли развитие технологий привести к тому, что ИИ будет принимать решения за людей, которые будут не в состоянии отключить его, предприниматель ответил утвердительно. «Все к тому идет, совершенно точно», — заключил он.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "У меня нет своей страны. Мне пришлось покинуть страну, где я родился, где я боролся и где я наконец добился успеха"
Вулканологи рассказали, какой самый страшный вулкан и почему
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
технологии