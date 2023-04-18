Маск считает, что развитие ИИ может грозить уничтожением человечества

По словам Маска, ИИ может оказаться опаснее, чем неудачно смоделированные или собранные самолеты, или плохо собранные автомобили, в том смысле, что «у него есть потенциал для уничтожения цивилизации». Он подчеркнул, что подобный сценарий обыгрывался в серии фильмов «Терминатор». «Но все произойдет не как в “Терминаторе”, потому что разум будет находиться в центрах обработки данных. Роботы будут лишь конечным фактором», — подчеркнул он.
Предприниматель подчеркнул, что зачастую ограничения в той или иной сфере вводятся «лишь после того, как происходит нечто плохое». «Если так получится и с ИИ, и мы решим ввести ограничения только после того, как произойдет что-то ужасное, может быть уже поздно. К тому моменту он (ИИ — прим. ТАСС) уже сам будет себя контролировать», — продолжил Маск.
На уточняющий вопрос о том, может ли развитие технологий привести к тому, что ИИ будет принимать решения за людей, которые будут не в состоянии отключить его, предприниматель ответил утвердительно. «Все к тому идет, совершенно точно», — заключил он.