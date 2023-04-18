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07:28 (мск), источник: Российская газета

Юрист разъяснил, как действовать жильцам, если надолго отключили воду и отопление

Довольно распространены ситуации, когда неожиданно отключают воду и отопление, хотя на улице еще холодно. Причины могут быть разные — от серьезной аварии до банального разгильдяйства тех, кто обязан отвечать за бесперебойную работу ЖКХ. Что делать в такой ситуации и сколько жители могут находиться без тепла и воды?

Источник: AP 2022

«Вопрос продолжительности отключения коммунальных услуг регулируется Постановлением Правительства РФ “О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов” от 06.05.2011 г. № 354. В соответствии с данным постановлением, допустимой продолжительностью перерыва подачи холодной воды является 8 часов суммарно в течение 1 месяца или 4 часа единовременно при условии аварии в сетях холодного водоснабжения. Допустимый перерыв в подаче горячей воды — 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали — 24 часа единовременно», — рассказал «Российской газете» адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин.

Отопление, в соответствии с этим документом, могут отключать на срок не более 16 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 градусов, не более 8 часов при температуре воздуха от 10 до 12 градусов и не более 4 часов при температуре воздуха от 8 до 10 градусов в жилых помещениях.

«Соответственно, если произошла авария на тупиковой магистрали, то отключение отопления на сутки возможно. Но если срок превысит 24 часа, это будет считаться нарушением законодательства. Согласно требованиям постановления, граждане имеют право требовать уплаты исполнителем услуг неустоек, возмещения убытков и вреда жизни, здоровью и имуществу. То есть, можно не только не платить за услуги за данный период, но и привлечь исполнителя к ответственности в виде штрафа, а также подать в суд на компенсацию материального вреда, если удастся доказать, что в результате бездействия или действий исполнителя такой имел место», — пояснил юрист.

Ольга Игнатова

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