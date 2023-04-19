Кому грозит штраф за остекление балконов уже летом 2023 года

В весенне-летний период многие россияне меняют остекление своих балконов. Часто это делается одновременно с заменой оконных рам. И об этих сезонных работах прекрасно знают управляющие компании (УК), которые в 2023 году наловчились предъявлять претензии и взыскивать штрафы с тех, кто нарушает региональные нормы, установленные для фасадов жилых домов.
Эксперты пояснили Лайфу, в каких случаях за остекление балкона или замену окон действительно можно попасть под штрафные санкции, а когда неприятностей можно избежать.
Штраф за нарушение фасадного вида
В Петербурге управляющая компания заметила, что некоторые собственники в обслуживаемом этой УК доме провели остекление балконов и замену окон. По мнению коммунальщиков, такие действия изменили фасад и нарушили целостность его восприятия. А расположение окон, их габариты и характер устройства перестали соответствовать проекту. В связи с этим УК направила собственникам нескольких квартир предписание привести их окна и балконное остекление в исходное состояние. Изначально хозяева квартир это требование проигнорировали и «управляйка» обратилась в суд, который удовлетворил иск коммунальщиков. Далее последовала череда судебных разбирательств в надзорной инстанции, по результатам которых все собственники, кроме одного, согласились исполнить требования коммунальщиков. А хозяин последней квартиры всё ещё продолжает судебные тяжбы.
— УК действительно стали чаще обращаться в суды по поводу несогласованного остекления балконов и замены окон, — рассказывает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — По факту это реакция на действия проверяющих инстанций, которые стали штрафовать «управляйки» как раз за нарушение архитектурного облика здания (по статье 7.22 Кодекса об административных правонарушениях РФ. — Прим. Лайфа). В ряде регионов приняты специальные нормы, запрещающие что-либо менять в архитектуре дома, и в Петербурге такой запрет есть. Он распространяется не только на исторические здания, но и на дома массовой застройки (статья 18 кодекса «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». — Прим. Лайфа).
То есть получается, что при любом остеклении балконов или замене окон УК могут трактовать эти действия как нарушение и требовать всё вернуть к исходному состоянию? Оказывается, что нет.
— Граждане вправе заменять устаревшие окна и балконные двери на новые, а также устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление, — утверждает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова. — Однако необходимо учитывать, что внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и законодательством субъекта РФ. Поэтому перед выполнением работ по остеклению необходимо ознакомиться с правилами благоустройства, утверждёнными в регионе и городе проживания.
Генеральный директор компании «Спецстрой-М» Александр Головин рассказал, в каких случаях претензий к фасаду даже при замене окон быть не может.
— Если новые окна не нарушают колористический паспорт и выполнены по той же конструкции и примерно из тех же материалов, что и старые, то никаких нарушений нет. В части балконного остекления формально нужно разрешение местных властей, а в некоторых регионах — решение общего собрания собственников.
Для справки: в Москве штраф за остекление балкона, которое может быть признано переустройством, — 2500 рублей, а в Петербурге — до 5000 рублей. Но это только в том случае, если дом, в котором были выполнены работы без соответствующего разрешения, не числится объектом культурного или исторического наследия, иначе штраф будет 100 000 рублей.
Штраф за отсутствие разрешения собрания собственников
В Калужской области местная жилинспекция по жалобе управляющей компании вынесла собственнику предписание демонтировать балконное остекление, так как, по мнению инспекторов, выполненные собственником работы являются реконструкцией с использованием общедомового имущества, а на такие действия нужно получить согласие всех остальных собственников помещений в доме, что выполнено не было.
Собственник квартиры, который остеклил свой балкон, с претензиями жилинспекции не согласился и обратился в суд, но проиграл тяжбу в трёх инстанциях. Суды посчитали существенным нарушением не сам факт остекления, а то, что конструкция была выполнена с козырьком (что контрастировало с обликом дома) и при этом всё крепилось к элементам фасада многоквартирного дома, которые действительно по закону являются общим имуществом (пункт 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ). А так как в силу гражданского законодательства распоряжаться таким имуществом можно только с согласия других собственников (часть 1 статьи 247 Гражданского кодекса РФ), то до установки остекления в том виде требовалось провести общее собрание и получить соответствующее одобрение, что выполнено не было.
— В данном случае владелец квартиры попал в ловушку, так как не учёл технические особенности. Если бы он застеклил свою лоджию обычными пластиковыми окнами в границах, определённых для его квартиры, проблем, вероятно, не было бы, — считает риелтор Галина Смирнова. — В теории хозяин квартиры всё ещё может сохранить свою конструкцию, если уберёт козырёк и оформит согласие собственников.
Нужно ли всем демонтировать установленное остекление балконов
По словам экспертов, в большинстве случаев самовольно застеклённые балконы мало волнуют управляющие компании до тех пор, пока нет жалобы от других жильцов или указания о проведении проверки фасадов со стороны надзорных органов. При этом, даже если перепланировка была проведена без согласования много лет назад, её можно узаконить.
— В прошлые годы часто остекление балконов выполнялось собственниками без учёта большинства строительных норм, поэтому сейчас ситуация с такими балконами и лоджиями во многом зависит от желания УК привести все конструкции к беспроблемному виду, — утверждает Александр Головин. — Там, где «управляйка» замечает явные нарушения (например, увеличен размер балконной плиты или остекление крепится к внешней стене. — Прим. Лайфа), скорее всего, рано или поздно хозяев квартир заставят привести балконы к тому состоянию, которое предусмотрено проектной документацией дома.
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